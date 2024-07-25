Bu Özelliklere Bedava: vivo V40 SE 4G Tanıtıldı!
Akıllı telefon pazarının başarılı isimlerinden vivo, teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek vivo V40 SE 4G modelini tanıttı.
Akıllı telefon pazarının başarılı isimlerinden vivo, kısa bir süre önce teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek vivo V40 SE 4G modelini vitrine çıkardı. Peki, akıllı telefon tam olarak neler sunuyor? İşte vivo V40 SE 4G özellikleri ve fiyatı!
vivo V40 SE 4G Özellikleri ve Fiyatı
vivo V40 SE 4G'de 6.67 inç Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan E4 AMOLED bir panel karşımıza çıkıyor. Delikli bir ekran tasarımını benimseyen akıllı telefonun boyutları ise 163.17 x 75.81 x 7.79mm. Ayrıca, 186 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.
Modelde kullanılan işlemci Qualcomm Snapdragon 685. Buna 8 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GB UFS 2.2 dahili depolama opsiyonları eşlik ediyor. Kamera tarafına geldiğimizdeyse önde 8 MP selfie ve arkada 50 MP ana , 2 MP bokeh ve titreşim sensörleri bulunuyor.
Çift SIM, 4G VoLTE, 2,4 GHz–5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC ve USB-C gibi bağlantı özellikleri sunan akıllı telefonda 80W hızlarında şarj olabilen 5,000 mAh'lik bir pil yer alıyor. Son olarak, cihazın fiyatı 215 dolardan başlıyor.
|Özellikler
|Detaylar
|Boyutlar
|163.17 x 75.81 x 7.79 mm (deri arka kapaklı mor versiyon: 7.99 mm)
|Ağırlık
|186 gram (deri arka kapaklı mor versiyon: 191 gram)
|Ekran
|6.67 inç E4 AMOLED, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1800 nit maksimum parlaklık
|Parmak İzi Sensörü
|Ekran içi
|İşlemci
|Snapdragon 685
|RAM
|8 GB LPDDR4x
|Depolama
|128 GB / 256 GB UFS 2.2
|Batarya
|5000 mAh, 80W hızlı şarj desteği
|Sanal RAM
|8 GB'a kadar
|Depolama Genişletme
|microSD kart yuvası
|İşletim Sistemi
|Android 14 tabanlı FunTouch OS 14
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kameralar
|50 MP ana kamera, 2 MP bokeh kamera, flicker sensörü
|SIM Kart
|Çift SIM
|Bağlantı
|4G VoLTE, 2.4GHz-5GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB-C
|Suya Dayanıklılık
|IP54 sertifikası
|Renk Seçenekleri
|Kristal Siyah, Deri Mor
|Fiyat
|4,999 CZK (~215 USD)
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