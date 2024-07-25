Bu Özelliklere Bedava: vivo V40 SE 4G Tanıtıldı!

Akıllı telefon pazarının başarılı isimlerinden vivo, kısa bir süre önce teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyecek vivo V40 SE 4G modelini vitrine çıkardı. Peki, akıllı telefon tam olarak neler sunuyor? İşte vivo V40 SE 4G özellikleri ve fiyatı!

vivo V40 SE 4G Özellikleri ve Fiyatı

vivo V40 SE 4G'de 6.67 inç Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan E4 AMOLED bir panel karşımıza çıkıyor. Delikli bir ekran tasarımını benimseyen akıllı telefonun boyutları ise 163.17 x 75.81 x 7.79mm. Ayrıca, 186 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.

Modelde kullanılan işlemci Qualcomm Snapdragon 685. Buna 8 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GB UFS 2.2 dahili depolama opsiyonları eşlik ediyor. Kamera tarafına geldiğimizdeyse önde 8 MP selfie ve arkada 50 MP ana , 2 MP bokeh ve titreşim sensörleri bulunuyor.

Çift SIM, 4G VoLTE, 2,4 GHz–5 GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC ve USB-C gibi bağlantı özellikleri sunan akıllı telefonda 80W hızlarında şarj olabilen 5,000 mAh'lik bir pil yer alıyor. Son olarak, cihazın fiyatı 215 dolardan başlıyor.

Özellikler Detaylar Boyutlar 163.17 x 75.81 x 7.79 mm (deri arka kapaklı mor versiyon: 7.99 mm) Ağırlık 186 gram (deri arka kapaklı mor versiyon: 191 gram) Ekran 6.67 inç E4 AMOLED, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1800 nit maksimum parlaklık Parmak İzi Sensörü Ekran içi İşlemci Snapdragon 685 RAM 8 GB LPDDR4x Depolama 128 GB / 256 GB UFS 2.2 Batarya 5000 mAh, 80W hızlı şarj desteği Sanal RAM 8 GB'a kadar Depolama Genişletme microSD kart yuvası İşletim Sistemi Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 Ön Kamera 8 MP Arka Kameralar 50 MP ana kamera, 2 MP bokeh kamera, flicker sensörü SIM Kart Çift SIM Bağlantı 4G VoLTE, 2.4GHz-5GHz Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB-C Suya Dayanıklılık IP54 sertifikası Renk Seçenekleri Kristal Siyah, Deri Mor Fiyat 4,999 CZK (~215 USD)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.