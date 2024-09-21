vivo'nun Uygun Fiyatlı Telefonu İçin Tarih Verildi!

Geçtiğimiz aylarda V40 serisini tanıtan vivo, seriyi genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Çinli üretici bu kapsamda bir süredir vivo V40e isimli uygun fiyatlı bir model üzerinde mesai harcıyor. Hatta akıllı telefonun tanıtım tarihi kısa bir süre önce belli oldu.

vivo v40e Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo V40e modeli 25 Eylül'de tanıtılacak. Şu an için akıllı telefonun hangi ülkelerde satışa çıkacağı henüz bilinmese de uygun fiyatlı olması ve kullanıcıları üzmeyecek teknik özelliklere ve tasarıma sahip olması bekleniyor.

Modelde MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinin çalıştırılacağı söyleniyor. 4 nm mimariyle üretilen yonga; 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G615 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, 8 GB'lik RAM'le raflardaki yerini alacak.

Üründe 4.500 nitlik maksimum parlaklık sunan OLED bir panel mevcut olacak. 80W hızlarında şarj olabilen 5500 mAh'lik bir pilden beslenecek cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 arayüzünü çalıştıracak.