Bu Telefonun Kamerası iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S25 Ultra'yı Kıskandıracak!

Genellikle uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle gündeme gelen vivo, bir yandan da X serisiyle amiral gemisi akıllı telefon pazarının altını üstüne getiriyor. Çinli teknoloji devinin bu strateji doğrultusunda şu sıralar üzerinde çalıştığı ürün ise iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S25 Ultra'ya rakip olacak X200 Ultra.

vivo X200 Ultra, merakla beklenen her telefon gibi şu ana kadar pek çok sızıntı ile gündeme geldi. Örneğin size daha önce telefonun 100W kablolu şarj desteğine sahip olacağından ve kamerasıyla ilgili bazı sızıntılardan bahsetmiştik. Şimdi ise şirket, sızıntılara son verdi ve henüz tanıtılmamış vivo X200 Ultra'nın kamera özelliklerini paylaştı.

vivo X200 Ultra Kamera Özellikleri Açıklandı

vivo, X200 Ultra'nın kamera özelliklerini açıkladı. Buna göre şirketin yeni amiral gemisinin en dikkat çeken özelliği 35mm odak uzaklığına sahip lensi olacak. Bu gelişme genellikle akıllı telefon kameralarında kullanılan 24 mm lenslere kıyasla daha dar bir görüş açısı sunsa da fotoğraflarda daha doğal bir perspektif ve profesyonel bir görünüme neden olacak.

Şu ana adar bir elin parmağını geçmeyecek kadar az cihazda kullanılan 35 mm lenslerin ilerleyen zamanlarda akıllı telefon kameralarında standart olması bekleniyor. vivo X200 Ultra’nın bir diğer dikkat çeken kamera özelliği ise 200 megapiksel periskop kamera olacak.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre bu lens, serinin önceki modelleri X100 Ultra ve X200 Pro’dakinden daha büyük bir yapıya sahip. Ayrıca, daha geniş bir diyafram açıklığı sayesinde yüzde 38 daha fazla ışık toplayabiliyor. Tüm bunlar ve özel yapısı bu lensin düşük ışıklı ortamlarda ve gece çekimlerinde mükemmele yakın sonuçlar sunmasına yol açıyor.

Mobil fotoğrafçılığın en büyük problemlerden biri kısıtlı alan. Üreticiler, dar alandan en iyi şekilde faydalanmak için kameraları olması gerekenden daha küçük yaparak kalite gibi bazı konulardan ödün veriyor. Ancak aşağıdaki fotoğraftan da görebileceğiniz üzere (en sağdaki lens) vivo X200 Ultra'nın kameralarında böyle bir endişe yok.

vivo X200 Ultra’nın ultra geniş açılı kamerası da bir o kadar etkileyici. Paylaşılan görsellere göre, ultra geniş açı sensörünün boyutu ana kamera sensörüyle neredeyse aynı. Bu da X200 Ultra’nın ana ve ultra geniş açı kameralarında 1/1.28 inç boyutunda LYT-818 sensörünün kullanıldığı yönündeki söylentileri destekliyor. Aşağıda ise rakip modellerde kullanılan kamerayı görüyorsunuz.

vivo X200 Ultra, bu etkileyici kamera özelliklerine ek olarak 6.82 inç boyutunda, 2K çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranı ile gelecek. Telefonda ayrıca 50 megapiksel ön kamerası, 90W hızlı şarj desteği, kablosuz şarj desteği, 6.000mAh’lik bir batarya, ultrasonik parmak izi okuyucu, uydu mesajlaşma ve suya dayanıklılık sertifikası gibi özellikler olacak.

Telefonun tüm özelliklerini şimdilik bilmiyoruz. Ancak "vivo X200 Ultra" isminden yola çıkarak her anlamda en iyi özellikleri sunacağını söylemek mümkün.