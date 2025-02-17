Uygun Fiyata Dev Batarya ve 90W Hızlı Şarj Sunan vivo v50 Tanıtıldı

Bir süredir sızıntılar ile sık sık gündeme gelen vivo V50 nihayet tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. vivo'nun yeni telefonu devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve 90W hızlı şarj teknolojisiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

vivo V50 Özellikleri

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip V50, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 388 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Android 15 tabanlı FuntouchOS 15 ile birlikte gelen telefon üç Android güncellemesi alacak. Telefona ayrıca dört yıl boyunca güvenlik güncellemesi verilecek.

Telefonda Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci bir adet 2.63 GHz Cortex-A715, üç adet 2.4 GHz Cortex-A715 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.

8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonda 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Telefonda ayrıca ekran altı parmak izi okuyucusu yer alıyor. IP68/69 sertifikasına sahip cihaz, suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ultra geniş açılı kamera 119 derecelik görüş alanı sağlıyor.

Ön yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 4K video kaydı yeteneğiyle dikkat çekiyor. Peki, vivo V50 ne kadar fiyata satılıyor?

vivo V50 Fiyatı