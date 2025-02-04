Performans Testine Giren vivo V50'nin Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi ve tasarımı ortaya çıkan vivo V50 bu kez Geekbench testi ile gündeme geldi. Bu test ile birlikte hem telefonun performansı hem de bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. Peki, vivo'nnu merakla beklenen telefonu neler sunacak?

vivo V50 Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

vivo marka yeni telefon, V2427 model numarasıyla birlikte göründü. Aşağıda yer alan ekran görüntüsü, Adreno 720 GPU ile birlikte gelecek telefonun Vulkan puanını gösteriyor. Telefonun testte 4 bin 144 Vulkan puanını aldığını görüyoruz.

Bu Geekbenchh testi ile birlikte telefonun RAM ve işlemci de ortaya çıktı. Paylaşılan görsele göre telefonda Snapragon 7 Gen 3 işlemcisi yer alacak. Bu işlemci bir adet 2.63 GHz Cortex-A715, üç adet 2.4 GHz Cortex-A715 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.

Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi vivo V40 ve vivo V30 modellerinde de tercih edilmişti. Görünüşe göre serinin yeni telefonunda da aynı işlemci kullanılacak. V50 modelinin 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerinin yer alacağı tahmin ediliyor.

İddiaya göre telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli kameranın bulunacağı öne sürüldü.

V50'nin 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonlar arasında en ince telefon olacağı iddia edildi. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı söylenen telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir.

vivo V50 Ne Zaman Çıkacak?

Merakla beklenen vivo V50 modelinin 18 Şubat 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor.