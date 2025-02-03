Devasa Bataryalı İnce Telefon vivo V50'ye Dair Heyecanlandıran Gelişme!

Geçtiğimiz günlerde yaşanan sızıntı ile birlikte vivo V50'nin tasarımı gün yüzüne çıkmıştı. Heyecan seviyesini artıran yeni bir gelişme yaşandı. Ortaya çıkan bir poster, telefonun tanıtım tarihini gözler önüne serdi.

vivo V50 Çıkış Tarihi

Satışa sunulmaya hazırlnana vivo V50'nin çıkış tarihi ortaya çıktı. 1 Şubat tarihinde sosyal medyada paylaşılmaya başlanan posterde telefonun tanıtımına 17 gün kaldığına işaret ediyor. Buna göre V50 modeli 18 Şubat tarihinde tanıtılacak.

Poster her ne kadar 18 Şubat'ı işaret etse de henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Bu hafta içinde tarihin onaylanması ve bazı özelliklerin açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görsele göre telefon iki farklı arka kamera ile birlikte gelecek. Arka kameraların yanında Zeiss logosu da bulunacak.

Görselde telefonun gül kırmızısı renk seçeneği vardı ancak başka hangi renkler sunulacağı henüz bilinmiyor. İddiaya göre telefon vivo X200 Pro modeline benzer şekilde kavisli ekran ile birlikte gelecek.

vivo V50 Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5 RAM seçeneği yer alacak. IP68 veya IP69 sertifikaya sahip olacağı söylenen telefon bu sayede suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

V50'nin 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonlar arasında en ince telefon olacağı öne sürüldü. Gücünü Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden alacağı söylenen telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alacak.