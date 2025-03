Vivo, Amiral Gemilerine Taş Çıkartacak Yeni Vivo V50 Serisini Türkiye'de Satışa Sundu!

Uygun fiyatıyla güçlü özelliklerler sunan akıllı telefonları ile hem ülkemizde hem de dünyada teknolojiseverlerin beğenisini kazanan Vivo, kısa bir süre önce yeni bir akıllı telefon serisini daha ülkemizde satışa sundu. Türkiye'ye ayak basan yeni Vivo V50 modelleri, modern tasarımı, güçlü özellikleri ve bütçe dostu fiyatıyla şimdiden dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı. Biz de Vivo V50 ve V50 Lite modellerinden oluşan yeni serinin özellikleri ve fiyat seçeneklerini sizler için derledik.

Vivo V50 Özellikleri

Serinin ana modeli Vivo V50, zarif ve modern tasarımının yanı sıra güçlü kamera kurulumuyla fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar için öne çıkıyor. ZEISS iş birliğiyle geliştirilen 50MP ana kamerası ve gelişmiş sensörleriyle profesyonel kalitede görüntüler yakalayabilen telefon, yapay zeka destekli görüntü stüdyosu ve kamera modları gibi kullanışlı özellikleri sayesinde fotoğrafçılık alanında ihtiyaç duyduğunuz her şeyi cebinizde taşımanıza olanak sağlıyor. Yeni telefon an itibariyle 31.999 TL'lik fiyatıyla ülkemizde satışta.

Ekran 6,77 inç, 120 Hz yenileme hızlı, FHD+ AMOLED İşlemci Snapdragon 7 Gen 3 RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 50 MP OIS + 50 MP Geniş Açılı Sensör Ön Kamera 50MP Pil 6.000 mAh (90 W) İşletim Sistemi FuntouchOS 15

Vivo V50 Lite Özellikleri

Serinin daha uygun fiyatlı versiyonu Vivo V50 Lite ise özellikle uzun pil ömrü ve dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. 6.500 mAh kapasiteye sahip bataryası ile gün boyu ayakta kalan telefon, 90W hızlı şarj desteğiyle oldukça kısa sürelerde kendini tamamen doldurabiliyor. Tıpkı kardeşi gibi modern ve şık bir tasarımla bizleri karşılayan cihaz, su, toz ve darbelere karşı oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. V50 Lite'ın ülkemizdeki fiyatı ise 18.999 TL.

Ekran 6,77 inç, 120 Hz yenileme hızlı, FHD+ AMOLED İşlemci Snapdragon 685 RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 50 MP Ana kamera + 2 MP İkincil Sensör Ön Kamera 32 MP Pil 6.500 mAh (90 W) İşletim Sistemi FuntouchOS 15

Yeni Vivo V50 serisi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Vivo'nun resmi online mağazasını ziyaret edebilirsiniz. Gelişmeler için takipte kalın!