vivo V50'nin Tanıtım Tarihi ve Kamera Özellikleri Açıklandı

Kısa süre önce kanlı canlı görüntülenen vivo V50 ile ilgili bir dizi heyecan verici gelişme yaşandı. vivo, telefonun tanıtım tarihi ile birlikte kamera özelliklerini de duyurdu. Ayrıca telefona ait bazı görseller paylaştı. Böylece vivo marka yeni telefonun hem donanım hem de tasarım olarak neler sunacağı belli oldu.

vivo V50 Kamera Özellikleri ile Dikkat Çekiyor

vivo, lansman gününe az bir süre kala V50 için ürün sayfası hazırladı. Web sayfasında yer alan bilgilere göre telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak.

Ultra geniş açılı kamera 119 derece görüş alanı sunacak. Otomatik odaklama özelliğini içeren kamera 4K video kaydı yeteneğine sahip olacak. Ön yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Otomatik odaklama özelliğiyle öne çıkan ön kamera 92 derece görüş alanı sunacak.

AI 3D Studio Lighting 2.0 algoritmaları sayesinde düşük ışıkta bile başarılı görüntüler elde edilmesi sağlanacak. Telefondaki tüm kameraların ZEISS desteği ile birlikte geleceği de beliritliyor.

Kameranın yanı sıra batarya kapasitesi de belli oldu. 6.000 mAh batarya, telefonu sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldıracak. Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile birlikte gelecek telefon Diamond Shield Glass ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

vivo V50 Çıkış Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen vivo V50 modeli 17 Şubat 2025 tarihinde Hindistan'da tanıtılacak. Telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.