Devasa Bataryalı Realme P3 Pro'nun Bazı Özellikleri Açıklandı

Geçtiğimiz günlerde Realme P3 Geekbench testi ile gündeme gelmişti. Bu kez Realme'nin P3 Pro modeline dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme ile birlikte P3 Pro'nun bazı özellikleri ve tanıtım tarihi belli oldu.

Realme P3 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Tanıtımına iki haftadan az bir süre kala Realme P3 Pro modelinin resmî sayfası açıldı. Gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alan telefon kavisli ekran ile birlikte gelecek. 6.000 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı akıllı telefon modeli 80W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Realme marka telefonda "Aerospace VC Cooling System" isimli soğutma sistemi bulunacak. P3 Pro ayrıca Krafton iş birliğiyle geliştirilen GT Boost teknolojisiyle beraber gelecek.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir görselde arka kamerada 50MP OIS, f/1.8 diyafram , 24mm odak uzaklığı ve HyperImage+ yazıları yer alıyordu. Bir Telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları yer alacak.

8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması beklenen telefonun depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçeneklerine sahip olacağı öne sürülmüştü. Peki, Realme P3 PRo ne zaman çıkacak?

Realme P3 Pro Çıkış Tarihi

Realme P3 Pro modeli 18 Şubat tarihinde Hindistan'da tanıtılacak. Telefonun ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.