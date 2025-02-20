Dev Bataryalı vivo V50 Türkiye'de Satışa Sunuldu! Kulaklık Hediyeli

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan vivo V50 Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni telefon devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı, 90W hızlı şarj teknolojisi ve daha birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip V50, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 388 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Android 15 tabanlı FuntouchOS 15 ile birlikte gelen telefon üç Android güncellemesi alacak. Telefona ayrıca dört yıl boyunca güvenlik güncellemesi verilecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ultra geniş açılı kamera 119 derecelik görüş alanı sağlıyor.

Ön yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut. 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonda 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Telefonda ayrıca ekran altı parmak izi okuyucusu yer alıyor.

Telefonda Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci bir adet 2.63 GHz Cortex-A715, üç adet 2.4 GHz Cortex-A715 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.

vivo V50 Türkiye Fiyatı

Uzay mavisi ve titanyum gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan vivo V50'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü, vivo'nun çevrim içi mağazasında 1.999 TL değerindeki vivo TWS3e kablosuz kulaklık hediyesi ile birlikte 31 bin 999 TL fiyata satılıyor. Mağazada ayrıca %0 faiz ile peşin fiyatına 3 taksit imkânı mevcut.