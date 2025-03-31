OIS Desteği, Düğün Modu ve Dahası! vivo V50e Kamera Özellikleri Netleşti

vivo, orta segment için yeni vivo V50e akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Tasarımıyla S20 serisini andıracak bu model, gelişmiş kamera özellikleri ve üstün dayanıklılığı ile fark yaratacak. Son olarak vivo’nun resmi web sitesinde ortaya çıkan detaylar, cihazın kamera özelliklerini gözler önüne serdi.

Beklenen vivo V50e Kamera Özellikleri

Aktarılan bilgilere göre telefonun ön tarafında 50 MP özçekim kamerası bulunacak. 0.8x ve 1.0x yakınlaştırma modlarına sahip olacak ve 106° görüş açısı sunacak. Bununla birlikte Düğün Portre Stüdyosu özelliği sayesinde farklı filtreler ve çerçeveler ekleyerek özel çekimler yapmak mümkün olacak.

Arka tarafta ise 50 MP çözünürlükte Sony IMX882 sensörü yer alacak. OIS desteğiyle birlikte 1x, 1.5x ve 2x odak modları sunacak. 116 derece ultra geniş açılı ikinci kamera ve Aura Light desteği ile düşük ışık koşullarında daha başarılı kareler yakalayabilecek. Son olarak ön ve arka kameralar ile 4K video çekilebileceğini de belirtelim.

vivo V50e için henüz bir tanıtım tarihi açıklandı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.