Çok Büyük Bataryaya Sahip Ucuz Telefon vivo Y300i Tanıtıldı

Geçtiğimiz hafta T4x 5G modelini tanıtan vivo kısa süre önce yeni bir telefon tanıttı. Y300i olarak isimlendirilen telefon çok büyük batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

vivo Y300i Özellikleri

6,68 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1608 piksel çöünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüzde 90,34 ekran gövde oranına sahip telefon 5G desteği ile birlikte geliyor.

Telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdekten oluşuyor. GPU tarafında ise Adreno 613 bulunuyor.

8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri sunuluyor. 6.500 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken telefon 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında f/1.8 diyafram değerine sahip 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Diğer kameraya dair detay paylaşılmadı. Ön yüzeyde f/2.2 diyafram değerine sahip 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

NFC teknolojisini destekleyen telefonda USB-C portu yer alıyor. 3,5 mm kulaklık girişi ise bulunmuyor. Telefonun güç butonunda parmak izi sensörü mevcut. Peki, vivo'nun yeni telefonu Y300i ne kadar fiyata satılıyor?

vivo Y300i Fiyatı