vivo V60 Lite Türkiye'de! Uygun Fiyata 8 GB RAM ve 120Hz Ekran

Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo V60 Lite Türkiye'de satışa sunuldu. vivo'nun bütçe dostu Android telefonu 120Hz yenileme hızı, AMOLED ekran, 6.500 mAh batarya kapasitesi, 8 GB RAM seçeneği ve 90W hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

vivo V60 Lite Türkiye Fiyatı

Titanyum mavisi ve titanyum siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan vivo V60 Lite'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü, vivo'nun çevrim içi mağazasında 21 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 12 GB RAM'e sahip olan vivo V60'ın Türkiye fiyatı ise 39 bin 999 TL.

vivo V60 Lite Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,77 inç

6,77 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2392 piksel

1080 x 2392 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Maksimum Parlaklık: 1.800 nit

1.800 nit Piksel Yoğunluğu: 387 PPI

387 PPI İşlemci: Snapdragon 685

Snapdragon 685 RAM: 8 GB (LPDDR4X)

8 GB (LPDDR4X) Depolama Alanı: 256 GB

256 GB Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj Desteği: 90W

90W Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Dayanıklılık: IP65 sertifikası (su ve toza karşı dayanıklılık)

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo V60 Lite, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1.800 nit maksimum parlaklık ve 387 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 163,77 x 76,28 x 7,59 mm boyutlarındaki telefon 194 gram ağırlığında.

Telefon gücünü Snapdragon 685 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.8 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo V60'ta ise sekiz çekirdekli Snadpragon 7 Gen 4 işlemcsii tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile birlikte gelen telefonda 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Dev batarya, telefonun tek şarjla uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.79 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

vivo'nun yeni telefonu V60 Lite'ta IP65 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonda ayrıca Bluetooth 5.0 ve çift SIM desteği de yer alıyor.