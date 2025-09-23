En İyi Ekrana Sahip Telefon Açıklandı! Zirvede Sürpriz Bir Model Var

DxOMark tarafından paylaşılan liste ile birlikte en iyi ekrana sahip telefonlar belli oldu. Google'ın geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu iki telefonu ilk üçe girerek önemli başarının altına imza attı. Listede ayrıca Samsung ve Honor tarafından piyasaya sürülen çeşitli telefonlar da yer aldı.

En İyi Ekrana Sahip Telefonlar Listesi

DxOMark tarafından paylaşılan listeye göre Google Pixel 10 Pro XL, 161 puan ile en iyi ekrana sahip telefon oldu. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LTPO OLED ekran üzerinde 1344 x 2992 piksel çözünürlük, 486 PPI piksel yoğunluğu,120Hz yenileme hızı ve 3.300 nit maksimum parlaklık sunuyor.

İkinci sırada 160 puan ile Google Pixel 10 konumlandı. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, OLED ekran üzerinde 1080 x 2424 piksel çzöünürlük, 422 PPI piksel yoğunluğu, 120Hz yenileme hızı ve 3.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Telefonda ayrıca HDR10+ desteği de mevcut.

Samsung tarafından 2025 yılının ocak ayında tanıtılan Galaxy S25 Ultra da 160 puan aldı. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2.600 nit maksium parlaklık sunuyor. Telefonda Corning Gorilla Armor 2 ekran koruma teknolojisi de mevcut.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılan Google Pixel 9 Pro XL 158 puana ulaştı. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LTPO OLED ekran üzerinde 1344 x 2992 piksel çözünürlük, yaklaşık 486 PPI piksel yoğunluğu, 120Hz yenileme hızı ve 3.000 nit maksimum parlaklık sunuyor.