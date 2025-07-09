Tasarımı iPhone'a Benzeyen Android Telefonun Özellikleri Sızdırıldı!

vivo, yılın başlarında V50, V50e, V50 Lite 5G ve V50 Lite (4G) modelleriyle V serisini genişletmiş ve ürün yelpazesini güçlendirmişti. Şirket şimdi ise V50 Pro modelini atlayarak doğrudan vivo V60 ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Son gelişmelere göre vivo V60 için kritik bir eşik daha aşıldı. İşte beklenen vivo V60 özellikleri ve tanıtım tarihi...

Beklenen vivo V60 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

V2511 model numarasıyla ortaya çıkan cihaz, kısa süre önce SIRIM ve TUV sertifikalarını aldı. Daha önce EEC veri tabanında da görülen model için tanıtımın artık iyice yaklaştığı söylenebilir. TUV sertifikası, telefonun 90W hızlı şarj desteğiyle geleceğini de doğruluyor.

Mevcut iddialara göre vivo V60'ın 6.7 inç boyutunda 1.5K çözünürlüğe sahip OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Bu panel 120 Hz yenileme hızıyla desteklenecek. Ayrıca kalbinde Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisine yer verecek cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR4X bellek ve 512 GB'a kadar UFS 2.2 depolama alanı seçenekleriyle gelecek

Kamera tarafında ise 50 megapiksel ön kamera, OIS destekli 50 megapiksel ana kamera ile 50 megapiksel ultra geniş açılı ikinci arka kameradan oluşan bir kurulum yer alacak. Ayrıca 6.000 mAh kapasitesinden bataryaden güç çekeceği de beklentiler arasında.

vivo V60'ın ağustos ayında tüketicilerin karşısına çıkması bekleniyor.

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