vivo'dan 200 MP Kameralı Ucuz Telefon Geliyor! Fiyatı Ortaya Çıktı

vivo V60e ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Kısa süre önce görüntüleri sızdırılan vivo V60e'nin bu kez fiyatı ortaya çıktı. Görünüşe göre telefon uygun fiyata 200 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 6500 mAh batarya kapasitesi ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özellik sunacak.

vivo V60e'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo V60e'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 34 bin 999 rupi (16.396 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 36 bin 999 rupi (17.333 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 38 bin 999 rupi (18.271 TL) fiyat etiketiyle satılacak.

Fiyata dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat etiketlerine sahip olabileceğini belirtelim. Telefonun ne zaman tanıtılacağı da belli değil fakat çok yakında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte resmî fiyatlar ve özellikler belli olacak.

vivo V60e'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefon gücünü MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 dahil olmak üzere toplamda 8 çekirdek mevcut. 2025 yılının nisan ayında tanıtılan vivo V50e'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenmekleri bulunacak. NFC teknolojisini destekleyecek telefonda IP68 + IP69 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğü ise henüz belli değil. Telefon ayrıca 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya, tek şarj ile telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor.