Honor'dan 12.450 mAh Bataryalı Tablet Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Honor'un yeni bir tablet tanıtmaya hazırlandığı ortaya çıktı. MagicPad 3 Pro olarak isimlendirilen tabletin özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre tablet çok şık tasarımın yanı sıra dev batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve etkileyici ekranıyla da öne çıkacak.

Honor MagicPad 3 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 13,3 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, LCD ekran üzerinde 3.2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. 2025 yılının temmuz ayında tanıtılan Honor Magic;Pad 3'te 13,3 inç ekran büyüklüğü, IPS LCD ekran, 2136 x 3200 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Tablet gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu yonga seti, Qualcomm'un 3. nesil özel Oryon CPU'sunu kullanıyor.

MagicPad 3 Pro, bu güçlü işlemci sayesinde yüksek grafikli oyunları bile herhangi bir kasma ve donma yaşamadan çalıştırabilecek. Honor'un yeni tabletinde 12.450 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Dev batarya, tek şarjla bile tabletin uzun süre boyunca kullanılabilmeine imkân tanıyacak.

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelecek tabletin RAM ve depolama seçeneklerine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı ancak MagicPad 3 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Aynı seçenekleri yeni tablette de görebiliriz.

Honor MagicPad 3 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Gri, altın ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak Honor MagicPad 3 Pro'nun 15 Ekim tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Tabletin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.