vivo'nun Amiral Gemisi Katlanabilir Telefonu Yolda! Bataryası Çok Büyük Olacak

vivo bir süredir X Fold 6 isimli yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Daha önce temel özellikleri sızdırılan model kısa bir süre önce çok önemli bir sertifika aldı. Bu son gelişme cihazın batarya kapasitesini dolaylı yoldan da olsa doğruluyor. İşte merak edilen detaylar!

vivo x Fold 6 Batarya Özellikleri Neler Olacak?

vivo x Fold 6 kısa bir süre önce 3C sertifikası aldı. Bu sertifika cihazın 6.900 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağını doğruluyor. Hatırlanacağı üzere geçen yıl piyasaya sürülen vivo X Fold 5'te 6.000 mAh'lik bir batarya kullanılmıştı. Bu da yeni modelin yüzde 15 oranında daha büyük bir pille karşımıza çıkacağı anlamına geliyor.

vivo X Fold 5 karışık kullanımda yani internette gezinme, video izleme veya uygulama kullanımı gibi senaryolarda 13 saat üzeri bir batarya ömrü sunabiliyor. Yeni modelde yüzde 15 oranında bir artış olacağını dikkate aldığımızda yine karışık kullanımda 15 saat civarı bir pil ömrü söz konusu olabilir. Tabii bu detayların bir tahminden ibaret olduğunu ve gerçek kullanımda değişebileceğini unutmayın.

Maalesef şarj hızları konusunda şu an için bir detay mevcut değil. Ancak selefinde 80W kablolu ve 40W kablosuz şarj hızlarının bulunduğunu biliyoruz. Bu kapsamda yeni telefon da en az 80W kablolu ve 40W kablosuz şarj hızlarını destekleyebilir. Hatırlanacağı üzere vivo X Fold 5'in 6.000 mAh'lik bataryası 58 dakikada tam şarj olabiliyor. X Fold 6'dan da buna benzer bir şarj performansı bekleyebiliriz.

vivo x Fold 6 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açı: 50 MP

Periskop Telefoto: 50 MP

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

Batarya: 6.900 mAh

vivo x Fold 6 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X Fold 6'nın tanıtım tarihine ilişkin şu an için bir açıklama yok. Ancak X Fold 5'in geçen yılın haziran ayında piyasaya sürüldüğünü biliyoruz. Bu doğrultuda yeni katlanabilir telefonun da bu ay içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulması söz konusu. Bununla birlikte selefi ülkemizde satışa çıkmadığından yeni modelin de Türkiye'yi pas geçmesini bekliyoruz. Tabii yine de şirketin açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

vivo x Fold 6 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X Fold 5 ilk piyasaya çıktığında 6.999 yuanlık (47.654 TL) seviyesinde bir fiyata sahipti. Sızdırılan son bilgilere göre yeni model selefinden batarya gibi detaylarda daha güçlü olacak. Bunları dikkate aldığımızda yeni modelin çok yüksek ihtimalle 7.499 yuan (51.060 TL) civarında bir fiyata sahip olması kuvvetle muhtemel. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 103.000 TL seviyesine karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Bir katlanabilir telefonda 7.000 mAh seviyesinde bir batarya kapasitesi görmek beni memnun etti. Ben de bir katlanabilir telefon kullanıcısıyım ve cihazımın pil kapasitesi 4.200 mAh civarında. Bu da doğal olarak şarjın çok hızlı bitmesine ve gün içinde defalarca şarj cihazı aramama neden oluyor diyebilirim. Şahsi düşüncem vivo x Fold 6'ın bataryasıyla kullanıcıları memnun edeceği yönünde.