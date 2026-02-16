120Hz Ekranlı Telefon Tanıtıldı! 90W Hızlı Şarj, Dev Batarya ve Dahası

Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo V60 Lite'ın yeni sürümü tanıtıldı. Android 15 tabanlı Funtouch 15 ile birlikte gelen yeni sürümde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemcisi tercih edildi. Geçtiğimiz yıl tanıtılan sürümde Qualcomm'un Snadpragon 685 işlemcisi bulunuyor.

Yeni vivo V60 Lite'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,77 inç

6,77 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2392 piksel

1080 x 2392 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Piksel Yoğunluğu: 387 PPI

387 PPI Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2

Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Yazılım: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo V60 Lite, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 1800 nit maksimum parlaklık, 120Hz yenileme hızı ve 387 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 163,77 x 76,28 x 7,59 mm boyutlarında olan akıllı telefon 194 gram ağırlığa sahip.

Telefonda yer alan Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemcisi, 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu işlemci, dört adet 2.9 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Orta segmentte konumlanan bu işlemci, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunlar için yeterli bir performans sunuyor.

Söz konusu işlemci, oyun oynamanın yanı sıra sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin de sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. vivo'nun yeni telefonunda 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama alanı yer alıyor. Akıllı telefon 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip.

Dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Böylece cihazı sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. V60 Lite ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji ise akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor. Bu da genel akıllı telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.79 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Ekran altı parmak izi sensörü ile birlikte gelen akıllı telefonda IP65 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, akıllı telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.

Yeni vivo V60 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Panama'da tanıtılan yeni sürümün fiyat etiketi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl tanıtılan vivo V60 Lite'ın Türkiye'de 24 bin 999 TL fiyat etiketiyle satıldığını belirtelim. Bu bilgiyi göz önünde bulundurduğumuzda yeni sürüm Türkiye'ye gelirse fiyatının 25 bin TL ile 30 bin TL aralığında olabileceğini söylemek mümkün.