vivo'dan Fiyat/Performans Odaklı Telefon Geliyor! 7.050 mAh Pili Var

vivo çok yakında yeni telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Markanın yeni modeli vivo V80 Lite 5G olarak adlandırılacak. Cihaz hakkında şu ana dek fazla detay ortaya çıkmasa da bu durum artık değişti. Zira son gelişmeler ürünle ilgili ilk bilgileri gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

vivo V80 Lite 5G İçin Tanıtım Posteri Yayınlandı

vivo tarafından paylaşılmasa da bazı kaynaklar V80 Lite 5G’nin tanıtım afişini sızdırdı. Görsele baktığımızda akıllı telefonun kavisli bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacağını görebiliyoruz. Bunun yanında afişte “Çok yakında” ibaresinin yer aldığını da belirtelim. Bu da tanıtımın yakın zamanda yapılacağını gösteriyor.

vivo V80 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi vivo V80 Lite 5G'nin tanıtım tarihiyle ilgili şu ana dek resmi bir açıklama gelmedi. Ancak son gelişmeyi de dikkate alırsak kullanıcıların çok fazla beklemek zorunda kalmayacağını söyleyebiliriz. Bunu biraz daha açarsak, cihaz bu yılın sonlarıa doğru kullanıcıların beğenisine sunulabilir. Muhtemelen kasım veya aralık aylarında cihazı raflarda görebiliriz.

vivo V80 Lite 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Haziran ayında tanıtılan vivo V70 Lite 5G’nin başlangıç fiyatı 299 dolardı (14.328 TL). vivo V80 Lite 5G’nin daha güçlü teknik özelliklere sahip olacağını göz önüne aldığımızda yaklaşık 350 dolarlık bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini almasını bekleyebiliriz. Türkiye’de uygulanan vergileri de dahil ettiğimizde bu fiyat yaklaşık 34.192 TL’ye denk geliyor.

Bununla birlikte vivo ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Ancak şirket haziran ayında satışa sunulan V70 Lite 5G’yi maalesef Türkiye’de satışa çıkarmadı. Bu nedenle vivo V80 Lite 5G’nin de Türkiye pazarını pas geçme ihtimali bulunuyor.

vivo V80 Lite 5G Özellikleri Neler Olacak?

vivo V80 Lite 5G’nin bu ayın başında tanıtılan vivo S2’nin yeniden markalanmış bir sürümü olması bekleniyor. Bu Çinli markalar arasında oldukça yaygın bir durum. Örneğin Çin’de satışa çıkan bir model diğer pazarlarda farklı bir isimle gelebiliyor. Bu tür yeniden markalandırma işlemlerinde teknik özellikler genellikle aynı kalıyor. Bu nedenle vivo V80 Lite 5G’nin özelliklerinin de büyük oranda vivo S2'ye benzeyeceğini söyleyebiliriz.

vivo V80 Lite 5G (vivo S2) Özellikleri Neler?

Ekran: 6.83 inç AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 2800 × 1260 piksel

Yenileme Hızı: 120 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 7360-Turbo (4nm)

Bellek (RAM): 8 GB (+8 GB sanal RAM desteği)

Depolama: 128 GB / 256 GB

Ana Kamera: 50 MP (Sony IMX852)

Derinlik Sensörü: 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Video Kayıt Desteği: 4K (Ön ve arka kamera)

Flaş: Aura Light halka LED

Batarya Kapasitesi: 7050 mAh

Şarj Hızı: 44W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Güncelleme Desteği: 3 yıl Android OS yükseltmesi, 5 yıl güvenlik güncellemesi

Dayanıklılık / Su-Toz Koruması: IP68, IP69 ve MIL-STD-810H

Ses / Bağlantı: Çift stereo hoparlör, Bluetooth 5.4, AI SuperLink

Biyometrik Güvenlik: Ekran altı optik parmak izi okuyucu

Renk Seçenekleri: Mavi, Bronz, Beyaz

Editörün Yorumu

Bu ayın başında satışa sunulan vivo S2’yi beğenmiştim. Bu nedenle V80 Lite 5G’yi de beğenme ihtimalim yüksek. Zira son dakika değişikliği olmazsa iki model genel olarak benzer teknik özelliklere sahip olacak. Bu cihazın akıllı telefona fazla para harcamak istemeyen ancak performanstan da ödün vermek istemeyen kullanıcılar tarafından tercih edileceğini söyleyebilirim.