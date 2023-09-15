vivo Yakında Watch 3 Akıllı Saatini Tanıtabilir!

Orta segment telefon modelleriyle her bütçeye uygun cihazlar üreten vivo, yakında X100 serisini tanıtacak. Üç farklı modelden oluşacak serinin yanında bir de akıllı saat modelinin tanıtılacağı aktarıldı.

vivo Watch 2, 2021 yılının aralık ayında piyasaya sürülmüştü. X100 akıllı telefon serisinin yanında tanıtılması beklenen saatin üçüncü modeli vivo Watch 3, eski modele göre daha gelişmiş özelliklere sahip olacak.

İşlevsel Özellikleri Olacak!

vivo'nun yakında tanıtmasını beklediğimiz akıllı saatinin hayatı kolaylaştıracak işlevsel özellikleri olacak. vivo Watch 3; kalp atış hızı, kandaki oksijen değeri ve adım sayısı gibi verileri kullanıcılara sunacak.

Dairesel OLED ekrana sahip olması beklenen saatin ekranıyla uyumlu bir de yuvarlak kadranı olacak. Ayrıca saatin vivo'nun Android 14 tabanlı yeni işletim sistemi olan OriginOS 4.0 ile entegre olması bekleniyor.

Akıllı saatin telefondan bağımsız bir şekilde görüşmeler yapılabileceği konuşuluyor. Ayrıca mesaj gönderme ve bildirim alma gibi başka fonksiyonlar da akıllı saatin işlevleri arasında yer alacak.

vivo Watch 3'ün eski modelinde olduğu gibi eSIM taşıyacağı düşünülüyor. Ekim ayında tanıtılması beklense de saatin kesin çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok.

Resmi bir açıklama gelene kadar ne tarih ne de fiyat aralığı hakkında bir şey söylemek mümkün değil. Ancak yapılan sızıntılardan anlaşılan o ki X100 serisi ve vivo Watch 3 ile buluşmaya çok az kaldı.

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