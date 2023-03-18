vivo X Flip Geekbench Skorları Ortaya Çıktı

vivo'nun merakla beklenen üst düzey katlanabilir telefonu vivo X Flip'in geekbench skorları ortaya çıktı. İşte detaylar!

vivo X Flip Geekbench Skorları Ortaya Çıktı
Barış Bulut
Barış Bulut -

Katlanabilir telefon sektöründe adından söz ettirmek isteyen vivo, üst düzey özellikleriyle dikkat çeken vivo X Flip cihazını tanıtmaya hazırlanıyor.

Bir sonraki vivo katlanabilir telefonu X Flip, bazı önemli özellikleriyle Geekbench'te görüldü. Akıllı telefonun Nisan ayında vivo V2256A model adı altında Çin'de piyasaya sürüleceği bildiriliyor.

Geekbench listelemesine göre 1,80 GHz temel saate sahip sekiz çekirdekli bir işlemci ve bir Adreno 730 GPU içeren Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci vivo X Flip'e güç veriyor. "Taro" kod adlı bir anakart kullanan cihaz ayrıca 12 GB RAM içeriyor ve Android 13 işletim sistemini çalıştırıyor.

vivo X Flip Geekbench Skorları

vivo X Flip Geekbench Skorları Ortaya Çıktı

Geekbench'te vivo X Flip, tek çekirdekli testlerde 1680 ve çok çekirdekli testlerde ise 4267 puan aldı. Bu sonuçlar Samsung Galaxy S23 gibi aynı işlemciyi kullanan diğer üst düzey akıllı telefonlarla aynı seviyede.

Söylentilere göre vivo X Flip iki ekrana sahip olacak. Katlanabilir bir birincil ekran ve arkada ikincil bir ekran. Ayrıca telefonun ekran altı parmak izi okuyuculu dörtlü kamera ünitesine sahip olması bekleniyor.

vivo, vivo X Flip ile ilgili herhangi bir bilgiyi henüz resmî olarak doğrulamamış olsa da lansman tarihi yaklaştıkça muhtemelen daha fazla ayrıntıyı açıklayacak.

vivo Y35'in Yeni Reklam Filmi Yayınlandı: "Her Zaman Y'eni" (Video)
TEKNOLOJİ

vivo Y35'in Yeni Reklam Filmi Yayınlandı: "Her Zaman Y'eni" (Video)

vivo Türkiye, Android kullanıcıları için bir ilke imza atarak "Her Zaman Y'eni" kampanyası kapsamında vivo V25 5G modeli ile vivo Türkiye fabrikasında üretilen Y35 ve Y22s modellerini tüm kullanıcılara 2 büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi ile sunacağını duyurmuştu.

vivo'dan Türkiye'deki Telefonlarına İki Büyük Güncelleme Sözü!
TEKNOLOJİ

vivo'dan Türkiye'deki Telefonlarına İki Büyük Güncelleme Sözü!

Çinli telefon üreticisi vivo, Türkiye'deki fabrikasında giriş ve orta seviyedeki telefonlarda iki büyük Android güncelleme sözü verdi.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER