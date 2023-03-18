vivo X Flip Geekbench Skorları Ortaya Çıktı

Katlanabilir telefon sektöründe adından söz ettirmek isteyen vivo, üst düzey özellikleriyle dikkat çeken vivo X Flip cihazını tanıtmaya hazırlanıyor.

Bir sonraki vivo katlanabilir telefonu X Flip, bazı önemli özellikleriyle Geekbench'te görüldü. Akıllı telefonun Nisan ayında vivo V2256A model adı altında Çin'de piyasaya sürüleceği bildiriliyor.

Geekbench listelemesine göre 1,80 GHz temel saate sahip sekiz çekirdekli bir işlemci ve bir Adreno 730 GPU içeren Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci vivo X Flip'e güç veriyor. "Taro" kod adlı bir anakart kullanan cihaz ayrıca 12 GB RAM içeriyor ve Android 13 işletim sistemini çalıştırıyor.

vivo X Flip Geekbench Skorları

Geekbench'te vivo X Flip, tek çekirdekli testlerde 1680 ve çok çekirdekli testlerde ise 4267 puan aldı. Bu sonuçlar Samsung Galaxy S23 gibi aynı işlemciyi kullanan diğer üst düzey akıllı telefonlarla aynı seviyede.

Söylentilere göre vivo X Flip iki ekrana sahip olacak. Katlanabilir bir birincil ekran ve arkada ikincil bir ekran. Ayrıca telefonun ekran altı parmak izi okuyuculu dörtlü kamera ünitesine sahip olması bekleniyor.

vivo, vivo X Flip ile ilgili herhangi bir bilgiyi henüz resmî olarak doğrulamamış olsa da lansman tarihi yaklaştıkça muhtemelen daha fazla ayrıntıyı açıklayacak.