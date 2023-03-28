Vivo T2 Serisi Çok Yakında Piyasaya Sürülebilir

Geçtiğimiz yıl Vivo, Hindistan'da Vivo T1 serisini piyasaya sürmüştü. Seride Vivo T1, Vivo T1 44W ve Vivo T1x olmak üzere üç model yer alıyordu. Tüm bu akıllı telefonlar esasında aynı isimlendirmeyi takip eden yeniden markalanmış iQOO Z6 cihazlarından. Öyle ki aynı seri iQOO Z6, iQOO Z6 44W ve iQOO Z6x olarak adlandırılıyordu.

Şimdi ise iQOO Z7 Hindistan'da piyasaya sürüldüğünden, yeni bir rapor bunun Vivo T2 serisinin habercisi olduğunu söylüyor ancak selefinin aksine Vivo T2 serisi iQOO Z7 ailesinden farklı olacak.

PriceBaba'ya göre Vivo T2 serisi Nisan ayı ortasında Hindistan'da piyasaya sürülecek. Rapor, Qualcomm Snapdragon ve MediaTek Dimensity işlemcileri tarafından desteklenen iki cihaz olacağını belirtiyor. Bu telefonların tam isimleri bilinmiyor ancak Vivo T2 ve Vivo T2x olarak geçmeleri bekleniyor.

Vivo T2 Serisi Hangi İşlemcileri Kullanacak?

Bu iki telefon birkaç hafta önce Google Play Console listelerinde de ortaya çıkmıştı. İkili, çiy damlası çentikli bir FHD + ekran ve Android 13 ile gelecek. Vivo T2 (V2222) Qualcomm Snapdragon 695 işlemci tarafından desteklenirken, Vivo T2x bir MediaTek Dimensity 700 işlemci barındıracak. İkinci model muhtemelen ikisi arasında en uygun fiyatlı olanı olacak.

Önümüzdeki günlerde markadan gelecek resmî tanıtımları dört gözle bekliyoruz. O zamana kadar bu yaklaşan telefonlar hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.