Vivo X Fold 2 ve X Flip Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Pek çok kişi tarafından merak içerisinde beklenen yeni katlanabilir akıllı telefon modelleri Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip'in çıkış tarihi sızdırıldı.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Weibo üzerinden paylaşılan bir görselle beraber Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip modellerinin çıkış tarihi belli oldu. Peki, çoğu kişi tarafından merak içerisinde beklenen yeni katlanabilir akıllı telefon modelleri ne zaman tanıtılacak?

Vivo X Fold 2 ve X Flip Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Sosyal medya platformu Weibo üzerinden Vivo'nun yeni katlanabilir akıllı telefonları ile ilgili bir fotoğraf paylaşıldı. Paylaşılan görsel, Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip isimli cihazların ne zaman tanıtılacağını gözler önüne serdi.

Paylaşılan görsellere göre Vivo, 20 Nisan tarihinde Çin'de bir etkinlik düzenleyecek. Düzenlenen etkinlik sırasında Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip tanıtılacak. Etkinlikte katlanabilir akıllı telefon modellerinin yanı sıra Vivo Pad 2 isimli tabletin de duyurulması bekleniyor.

Vivo X Flip Özellikleri (Söylenti)

  • Ekran Boyutu: 6,8 inç
  • Ekran Çözünürlüğü: FHD+
  • Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
  • İşlemci: Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Arka Kamera: 50 MP + 12 MP
  • Batarya: 4400 mAh
  • Hızlı Şarj: 44W

Vivo X Fold 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
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Vivo X Fold 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Katlanabilir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi, Vivo X Fold 2 özellikleri neler sorusunun cevabını merak ediyor.

Vivo'nun yeni katlanabilir akıllı telefon modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu cihazlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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