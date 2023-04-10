Vivo X Fold 2 ve X Flip Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Weibo üzerinden paylaşılan bir görselle beraber Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip modellerinin çıkış tarihi belli oldu. Peki, çoğu kişi tarafından merak içerisinde beklenen yeni katlanabilir akıllı telefon modelleri ne zaman tanıtılacak?

Vivo X Fold 2 ve X Flip Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Sosyal medya platformu Weibo üzerinden Vivo'nun yeni katlanabilir akıllı telefonları ile ilgili bir fotoğraf paylaşıldı. Paylaşılan görsel, Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip isimli cihazların ne zaman tanıtılacağını gözler önüne serdi.

Paylaşılan görsellere göre Vivo, 20 Nisan tarihinde Çin'de bir etkinlik düzenleyecek. Düzenlenen etkinlik sırasında Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip tanıtılacak. Etkinlikte katlanabilir akıllı telefon modellerinin yanı sıra Vivo Pad 2 isimli tabletin de duyurulması bekleniyor.

Vivo X Flip Özellikleri (Söylenti)

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Plus Gen 1

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP

Batarya: 4400 mAh

Hızlı Şarj: 44W

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