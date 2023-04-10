Vivo X Fold 2 ve X Flip Çıkış Tarihi Sızdırıldı!
Pek çok kişi tarafından merak içerisinde beklenen yeni katlanabilir akıllı telefon modelleri Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip'in çıkış tarihi sızdırıldı.
Weibo üzerinden paylaşılan bir görselle beraber Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip modellerinin çıkış tarihi belli oldu. Peki, çoğu kişi tarafından merak içerisinde beklenen yeni katlanabilir akıllı telefon modelleri ne zaman tanıtılacak?
Vivo X Fold 2 ve X Flip Çıkış Tarihi Ne Zaman?
Sosyal medya platformu Weibo üzerinden Vivo'nun yeni katlanabilir akıllı telefonları ile ilgili bir fotoğraf paylaşıldı. Paylaşılan görsel, Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip isimli cihazların ne zaman tanıtılacağını gözler önüne serdi.
Paylaşılan görsellere göre Vivo, 20 Nisan tarihinde Çin'de bir etkinlik düzenleyecek. Düzenlenen etkinlik sırasında Vivo X Fold 2 ve Vivo X Flip tanıtılacak. Etkinlikte katlanabilir akıllı telefon modellerinin yanı sıra Vivo Pad 2 isimli tabletin de duyurulması bekleniyor.
Vivo X Flip Özellikleri (Söylenti)
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP
- Batarya: 4400 mAh
- Hızlı Şarj: 44W
Vivo X Fold 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Katlanabilir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi, Vivo X Fold 2 özellikleri neler sorusunun cevabını merak ediyor.
Vivo'nun yeni katlanabilir akıllı telefon modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu cihazlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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