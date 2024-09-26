Galaxy Z Fold 6 Rakibi vivo X Fold 4'ün Özellikleri Ortaya Çıktı!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından vivo, çok yakında katlanabilir ürün yelpazesini genişletecek. Bu kapsamda piyasaya sürülmesi beklenen modellerden vivo X Fold 4 ise teknik özellikleriyle ve tasarımıyla Galaxy Z Fold 6 gibi modellere doğrudan rakip olacak. Son raporlar, katlanabilir telefonla ilgili yeni detayları ortaya koyuyor.

vivo X Fold 4 Kullanıcılara Neler Sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, yaklaşan vivo X Fold 4'ün temel özelliklerini paylaştı. Buna göre, katlanabilir telefon selefinden daha ince ve hafif olacak. Bilindiği üzere, vivo X Fold 3 modeli 236 gram ağırlığında ve katlandığı zaman 11,2 mm kalınlığında.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi kullanılacak. Bununla birlikte, 50 megapiksel ana kamera ve henüz çözünürlüğü belli olmayan bir periskop telefoto lens içeren üçlü kamera kurulumu ile gelecek. Son olarak, 6.000 mAh'lik bir bataryadan beslenecek ve IPX8 sertifikasına sahip olacak.

Ürünün tanıtım tarihi henüz kesinleşmedi. Ancak kaynaklar, selefinin tanıtım takvimini takip edeceğini ve 2025'in başlarında duyurulacağını belirtiyor.