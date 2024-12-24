44W Hızlı Şarj Sunan Ucuz Telefon vivo Y29 5G Tanıtıldı!
Yapılan tanıtım ile birlikte vivo Y29 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte 120Hz ekran yenileme hızı ve 44W hızlı şarj sunan yeni telefon!
Yeni akıllı telefonlar tanıtmaya devam eden vivo, Y29 5G isimli akıllı telefon duyurdu. Yapılan duyuru ile birlikte vivo Y29 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yeni telefon 120Hz ekran yenileme hızı, 44W hızlı şarj desteği ve daha birçok özelliğiyle dikkatleri üzeirnde toplamayı başardı.
vivo Y29 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,68 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1608 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 60Hz, 90Hz, 120Hz
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 264 PPI
- İşlemci: Dimensity 6300 (6 nm)
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 0.08 MP yardımcı lens
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.500 mAh
- Hızlı Şarj: 44W
- Yazılım: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14
- Ağırlık: 198 gram
- Kalınlık: 8,1 mm
6,68 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 264 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. IP64 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan cihazda çift SIM, 5G, bluetooth 5.4 desteği mevcut.
USB-C portu ve 3,5 mm kulaklık girişi ile birlikte gelen telefonun yan tarafında parmak izi okuyucusu bulunuyor. 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunan telefonda micro SD desteği de yer alıyor.
ucuz vivo telefon Y29 5G modelinde Dimensity 6300 işlemcisi mevcut. Bu işlemci iki adet 2.4 GHz ve altı adet 2.0 GHz olmak üzere toplamda 8 çekirdekten oluşuyor. Peki, 165,75 x 76,1 x 8,1 mm boyutlarındaki vivo Y29 5G ne kadar fiyata satılıyor?
vivo Y29 5G Fiyatı
- 4 GB RAM + 128 GB Depolama: 13.999 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 11.799 TL)
- 6 GB RAM + 128 GB Depolama: 15.999 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 13.480 TL)
- 8 GB RAM + 128 GB Depolama: 16.999 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 14.320 TL)
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 19.999 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 16.850 TL)
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