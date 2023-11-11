vivo X100 Ön Siparişleri 1 Milyonu Aştı!

vivo, amiral gemisi X100 serisi akıllı telefonlarını 13 Kasım'da Çin'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Resmî lansman öncesinde standart X100 modeli için ön siparişler Çin'de satışa açıldı ve ön sipariş sayısı beklentileri büyük oranda aştı.

Wall Street'in yakın tarihli bir raporuna göre vivo X100'e sadece 1 hafta içinde 1 milyondan fazla adet ön sipariş yapıldı. Bu, vivo'nun tarihinde bu kadar yüksek bir ön sipariş hacmine ulaşan ilk X serisi akıllı telefon olmasını sağlıyor.

vivo X100 Ön Siparişte Rekora Koşuyor

Tekrar belirtmek gerekirse bu ön sipariş rakamları yalnızca standart X100 modeli için yani asıl dikkat çeken model X100 Pro henüz siparişe açılmış değil ve bu başarının X100 Pro'da katlanarak artması bekleniyor.

vivo X100, 120Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,79 inç AMOLED ekranla geliyor. LPDDR5T RAM ve UFS 4.0 depolama ile birlikte MediaTek Dimensity 9300 işlemciden gücünü alan telefon kamera noktasında da oldukça iddialı geliyor.

Kamera noktasında vivo X100, OIS destekli 50MP Sony IMX920 ana sensör, 50MP ultra geniş açılı lens ve OIS, 3x optik zoom ve 100x dijital zoom özellikli 64MP periskop zoom lens ile gelecek.