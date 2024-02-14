vivo X100 Pro Küresel Tanıtım Tarihi Belli Oldu: Özellikleri ve Fiyatı Netleşti!
vivo, X100 serisinin Pro modelinin küresel tanıtımı için hazırlanıyor. Yakında tüm Avrupa'da satışa çıkacak telefona dair detaylar netleşti. İşte detaylar!
vivo, tanıtmaya hazırladığı telefonlarının arasına bir yenisini daha ekliyor. vivo, X100 Pro modelinin küresel tanıtım tarihi belli oldu. Markanın amiral gemisi serisi x100'ü Çin'de tanıttı. Serinin globaldeki tanıtımı için de geri sayım başladı.
vivo X100 Pro Tanıtım Tarihi
vivo'nun yaptığı açıklamaya göre serinin X100 Pro modeli için geri sayım başladı. 15 Şubat'ta Avrupa pazarında satışa çıkacak olan telefon, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile kullanıcı karşısına çıkacak.
Büyük ekranı ve arka kasasında 3 kamera konulandırılan modelin tasarımı da oldukça dikkat çekiyor. LTPO AMOLED ekran ve 3000 nit tepe parlaklık değerine sahip olan panelde de 32 MP gibi oldukça yüksek çözünürlüklü bir ön kamera konumlanıyor.
vivo X100 Pro Özellikleri ve Fiyatı
- 120Hz yenileme hızı
- 1260x2800 piksel ekran çözünürlüğü
- 32 MP ön kamera
- 50 MP + 50 MP + 50 MP şeklinde 3 arka kamera
- MediaTek Dimensity 9300 işlemci
- 5400 mAh pil
- 100W kablolu, 50W hızlı şarj
- Android 14 tabanlı OriginOS 4
- IP54 ile toza ve suya dayanıklı
- 16 GB RAM
- 512 GB depolama alanı
- Fiyatı: 1.190 Euro
vivo X100 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Yapılan tanıtımla beraber vivo X100 serisinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, vivo marka yeni akıllı telefon modelleri X100 ve X100 Pro'da hangi donanım bileşenleri tercih edildi? Bu rehberde yeni telefonlara dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
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