vivo X100 Pro Küresel Tanıtım Tarihi Belli Oldu: Özellikleri ve Fiyatı Netleşti!

vivo, tanıtmaya hazırladığı telefonlarının arasına bir yenisini daha ekliyor. vivo, X100 Pro modelinin küresel tanıtım tarihi belli oldu. Markanın amiral gemisi serisi x100'ü Çin'de tanıttı. Serinin globaldeki tanıtımı için de geri sayım başladı.

vivo X100 Pro Tanıtım Tarihi

vivo'nun yaptığı açıklamaya göre serinin X100 Pro modeli için geri sayım başladı. 15 Şubat'ta Avrupa pazarında satışa çıkacak olan telefon, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile kullanıcı karşısına çıkacak.

Büyük ekranı ve arka kasasında 3 kamera konulandırılan modelin tasarımı da oldukça dikkat çekiyor. LTPO AMOLED ekran ve 3000 nit tepe parlaklık değerine sahip olan panelde de 32 MP gibi oldukça yüksek çözünürlüklü bir ön kamera konumlanıyor.

vivo X100 Pro Özellikleri ve Fiyatı