Samsung Galaxy M34 5G, Samsung Galaxy Buds2 Fırsatı ile Geliyor!

Samsung Electronics Türkiye, uygun fiyatı ve performansıyla bilinen en yeni akıllı telefonu Samsung Galaxy M34 5G'yi satın alacaklar için cazip bir fırsat sunuyor.

Müşteriler, 9 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında Samsung'un bu özel promosyonundan yararlanabilecek. Galaxy M34 5G'yi shop.samsung.com/tr veya Hepsiburada üzerinden satın alanlar, Galaxy Buds2 için geçerli %50'ye varan indirimden yararlanabilecekler.

Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy M34 5G, uzun pil ömrü, yüksek çözünürlüklü ekran, profesyonel kameralar, sağlam bir işlemci ve genişletilmiş yazılım desteğine sahip.

Galaxy M34 5G ve Galaxy Buds2 Neler Sunuyor?

Yüksek kaliteli görüntüler yakalamak için optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50MP üçlü kamera ünitesine sahip telefon, özellikle Nightography özelliği ile düşük ışık koşullarında mükemmel çekimler sağlıyor.

Standartların oldukça üstünde olan 6.000 mAh pil ve 6,5 inç 120Hz FHD+ Super AMOLED ekran ile kullanıcıların taleplerini karşılayan telefon, gücünü Exynos 1280 işlemciden alıyor.

Samsung Galaxy Buds2 kulaklıklar ise dengeli ses kalitesi, aktif gürültü engelleme (ANC) ve sorunsuz bağlantı sunarak işitsel deneyimi üst seviyeye çıkarıyor. Zengin ses için iki yönlü dinamik hoparlörlerle donatılan kulaklıklar, arka plan gürültüsünü %98'e kadar azaltabiliyorr