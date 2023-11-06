vivo X100 Pro'nun Resmi Görüntüleri Paylaşıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri!

vvo X100 Pro'nun tasarım ve renk seçeneklerini ortaya koyan resmî tanıtım görselleri paylaşıldı.

vivo, 13 Kasım'da Çin'de vivo X100, X100 Pro ve vivo Watch 3 cihazlarını tanıtacak.

vivo şimdiye kadar vivo X100'ün tasarımını ortaya çıkarmak için çeşitli posterler yayınlamıştı, bugün ise X100 Pro'nun tasarımını ve renk seçeneklerini ortaya çıkaran resmî render görüntüleri paylaşıldı.

vivo X100 Pro Renk Seçenekleri

vivo X100 Pro, dört farklı renk seçeneğiyle gelecek. Ayrıca telefonun turuncu versiyonu deri bir arka yüz ile donatılmış gibi görünüyor. Tasarım noktasında da X100 Pro'nun genel tasarımı X100 ile aynı gibi görünüyor.

vivo X100 Pro Teknik Özellikleri (söylentiler)

Raporlara göre vivo X100 Pro, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve ekran içi parmak izi sensörü sunan 6.78 inç AMOLED ekranla gelecek. X100 Pro gücünü Dimensity 9300 işlemciden alırken, 16 GB LPDDR5T RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanına sahip olacak.

vivo X100 Pro'nun 120W kablolu şarj özelliğine sahip 5.400 mAh pile sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefonun 50W kablosuz şarjı desteklediği söyleniyor. Telefon, Origin OS 4 tabanlı Android 14 ile önceden yüklenmiş olarak gelecek.

X100 Pro'nun arka kamera ünitesinde OIS destekli 50MP Sony IMX989 ana kamera, 50MP ultra geniş lens, 64MP OmniVision OV64B periskop telefoto kamera ve vivo V3 ISP yer alacak. Selfie kamerası içinse 32MP bir ön kamera bulunacak.

Peki sizin vivo X100 serisi telefonlardan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.