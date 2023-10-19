vivo X100 Pro'nun Şarj Hızı Ortaya Çıktı

Uzun süredir merakle beklenen yeni vivo telefon modeliyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme soncunda vivo X100 Pro modelinin şarj hızı ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre söz konusu telefonun şarj olması için uzun süre boyunca beklemeye gerek kalmayacak.

vivo X100 Pro, Yüksek Şarj Hızı ile Öne Çıkacak

vivo'nun üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli X100 Pro, 3C sertifikasyon veritabanında göründü. Bununla beraber vivo X100 Pro modelinin destekleyeceği hızlı şarj teknolojisi de belli oldu.

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo marka yeni akıllı telefon modeli 120W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Digital Chat Station tarafından ortaya atılan bazı iddialar ise telefonun bazı özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

İddiaya göre söz konusu telefon 1220p çözünürlüklü kavisli ekrana sahip olacak. vivo'nun yeni telefonunun ayrıca 5.100 mAh batarya kapasitesi ile beraber geleceği öne sürüldü.

vivo X100 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir sızıntı, vivo X100 serisinin ne zaman tanıtılacağını gözler önüne sermişti. Yeni telefon serisinin kasım ayının ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.

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