Telefonları Tamire Verirken Artık Verileri Silmek Gerekmeyecek: "Onarım Modu" Geliyor!

Amiral gemisi akıllı telefonlar ne kadar pahalı olursa olsun, yıllar süren kullanım sırasında küçük bir ihtimal de olsa tamire ihtiyaç duyulabiliyor. Telefonlar yıllar içinde inanılmaz derecede dayanıklı hâle gelse de bu, kırılabilen ve onarım gerektiren elektronik cihazlar oldukları gerçeğini değiştirmiyor.

Bu tamir durumlarında telefonlardaki özel verilerden ötürü kullanıcılar zaman zaman rahatsızlık duyabiliyorlar. Google bu süreci kullanıcılar için biraz daha az stresli hâle getirmeye niyetli görünüyor.

Mishaal Rahman tarafından tespit edildiği üzere Google, Android telefonlara varsayılan bir "onarım modu" getirmeyi planlıyor.

Android is adding native support for repair mode, a feature that "creates a secure environment to protect the user's privacy when the device is being repaired."



Basically, repair mode lets you send your device in for repair without having to wipe it beforehand. When the device… pic.twitter.com/Bjosj2jhEd