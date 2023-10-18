Telefonları Tamire Verirken Artık Verileri Silmek Gerekmeyecek: "Onarım Modu" Geliyor!

Google, Android telefonlarda kullanılması amacıyla yeni bir "onarım modu" üzerinde çalışıyor. İşte detaylar!

Telefonları Tamire Verirken Artık Verileri Silmek Gerekmeyecek: "Onarım Modu" Geliyor!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Amiral gemisi akıllı telefonlar ne kadar pahalı olursa olsun, yıllar süren kullanım sırasında küçük bir ihtimal de olsa tamire ihtiyaç duyulabiliyor. Telefonlar yıllar içinde inanılmaz derecede dayanıklı hâle gelse de bu, kırılabilen ve onarım gerektiren elektronik cihazlar oldukları gerçeğini değiştirmiyor.

Bu tamir durumlarında telefonlardaki özel verilerden ötürü kullanıcılar zaman zaman rahatsızlık duyabiliyorlar. Google bu süreci kullanıcılar için biraz daha az stresli hâle getirmeye niyetli görünüyor.

Mishaal Rahman tarafından tespit edildiği üzere Google, Android telefonlara varsayılan bir "onarım modu" getirmeyi planlıyor.

Onarım Modu Ne İşe Yarayacak? Nasıl Kullanılacak?

Onarım modu, cihazınızdaki verileri silmeden cihazınızı onarıma göndermenize izin verecek. Onarım modundayken, servis teknisyenleri kişisel uygulamalarınıza ve verilerinize erişemeyecek ancak teşhis için telefonunuzun sistem işlevselliğini kontrol edebilecekler.

Onarım moduna girmek ve çıkmak için kilit ekranı parolanız gerekli olacak. Böylece teknisyenler yeniden başlatma sonrasında bile kişisel verilere erişemeyecekler.

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Akıllı telefonlarda kullanılan başlıca işletim sistemlerinden biri olan Android, Google’ın desteğiyle gün geçtikçe daha çok gelişmeye ve tercih edilmeye devam ediyor.

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