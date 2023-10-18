vivo X100 Serisinin Lansman Tarihi Ortaya Çıktı!

Çok sayıda rapor vivo'nun vivo X100 serisi fotoğraf odaklı amiral gemisi akıllı telefonlarını Kasım ayı ortalarında Çin'de tanıtmayı planladığını ortaya çıkardı.

Sızıntılarıyla ünlü Panda is Bald bugün Weibo'da X100 serisi için potansiyel bir lansman tarihi açıkladı. Ayrıca hem X100 hem de X100 Pro modellerinin kamera, pil ve şarj özelliklerine ilişkin bilgiler sunan bir başka sızıntı daha ortaya çıktı.

vivo X100 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Son sızıntıya göre MediaTek'in Dimensity 9300'ü 6 Kasım'da tanıtması planlanıyor. Aynı kaynak, X100 serisinin Kasım ayının üçüncü haftasında görücüye çıkacağını ve olası lansman tarihlerinin 13, 14 veya 15 Kasım'a denk geleceğini öne sürüyor.

Kısa süre önce yayınlanan bir raporda Dimensity 9300 işlemcili X100 serisinin performansının Apple iPhone 15 Pro ile benzer olacağı iddia edilmişti.

vivo X100, X100 Pro Kamera, Pil ve Şarj Detayları

Digital Chat Station'a göre vivo X100 Sony IMX920 ana kameraya sahip olacak. Cihazın 5.100 mAh pil ile donatılacağı ve 120W kablolu şarjı destekleyeceği düşünülüyor. X90 gibi, X100'ün de kablosuz şarjdan yoksun olması muhtemel.

Vivo X100 Pro'nun ana kamera olarak Sony IMX989'a sahip olacağı söyleniyor. Cihaz ayrıca 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj sunan 5.400 mAh pile sahip olacak.

Diğer raporlar X100 ve X100 Pro'nun IMX663 ultra geniş lens ve 64MP periskop zoom kameraya sahip olabileceğini iddia ediyor.

Peki sizin vivo X100 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.