Yapay Zeka Özellikleriyle Dikkat Çeken vivo X100 Serisi, Sektörde Yeni Çağı Başlatıyor!

vivo, sektörün ilk "yapay zekâ akıllı telefonu" sloganıyla tanıtılan X100 serisini görücüye çıkardı.

Dünya çapında piyasaya sürülen bu yenilikçi akıllı telefon serisi, cihaz içi yapay zekâ özellikleri sağlayan MediaTek Dimensity 9300 5G işlemciye sahip. Toplam 22,7 milyar transistörden oluşan işlemci, 1D ve 7D AI dil modellerini ve 1D AI vizyon modelini doğrudan cihazlara entegre ederek veri güvenliğini ve gerçek zamanlı performansı artırıyor.

Önceki modele göre iki kata kadar daha yüksek performans ve %45 daha düşük güç tüketimi sunan X100 serisi, özellikle verimli yapay zekâ kullanımı için tasarlanmış durumda.

vivo X100 Serisi Yapay Zeka Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

vivo ayrıca yapay zekâ alt markası BlueLM ile yeni nesil mobil yapay zekâ çipi, pil, Büyük Dil Modeli (LLM) ve görüntü çipini tanıtarak ön plana çıkıyor. vivo Geliştirici Konferansı'nda sergilenen bu yenilikler, X100 serisinde yer alan AI GDM BlueLM'yi içeriyor.

Bu, OpenAI'nin ChatGPT'sine benzer şekilde akıllı asistan, üretken içerik üretimi ve görüntü oluşturma gibi bir dizi hizmet sunarak akıllı teknoloji ekosistemini yapay zekâyla tanıştırmayı vaat ediyor.

vivo son olarak, 13 Kasım'da Çin'de piyasaya sürülen X100 serisinin ilk haftasında satış rekorları kırdığını belirtiyor. Önceki tüm vivo modellerini geride bırakan X100 serisi, ilk satış haftasında 140 milyon doların üzerinde satış yaparak Çin pazarındaki popülerliğini ve başarısını bir kez daha gösterirken, bu başarıyı diğer pazarlarda da gerçekleştirmek şirketin en büyük hedefi.

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