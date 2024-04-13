vivo X100 Ultra'ya Dair İlk Detaylar: Fotoğrafçılıkta Çığır Açabilir!

vivo X100 Pro gerek vivo için gerek akıllı telefon sektörü için gerçek anlamda üst segment bir telefon, öyle ki son birkaç ay içinde piyasaya sürülen en iyi telefonlardan da biri ancak Çinli şirket görünüşe göre sınırları daha da zorlamak istiyor.

vivo'nun Ürün Başkan Yardımcısı Huang Tao'ya göre vivo şu anda "arama yapabilen profesyonel bir fotoğraf makinesi" olarak tanıttığı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor ve vivo daha önce olduğu gibi bu yeni modeliyle akıllı telefon sektörüne yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

vivo X100 Ultra Neler Sunacak?

Bahsi geçen telefon büyük olasılıkla vivo X100 Ultra olarak adlandırılacak ve bugünlerde Weibo'da Thanos kod adı altında oldukça konuşuluyor. Huang Tao da yaklaşan akıllı telefona gösterdikleri büyük ilgi için insanlara teşekkür etmek ve X100 Ultra'nın geleceği ile ilgili konuşmak için Weibo'daki konu başlığına gitti.

"Herkes her gün Thanos'u soruyor. İlginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de sizin kadar merak ediyorum ama Thanos şu anda oldukça erken aşamada. Arama yapabilen profesyonel bir fotoğraf makinesi yaptık desek abartmış olmayız, dolayısıyla her türlü teknik sorunun teker teker aşılması gerekiyor."

X100 Ultra'nın 120 Hz yenileme hızına sahip Quad HD+ E7 AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, Sony'nin Lytia LYT-900 sensörünü kullanan 50 MP ana kameranın yanı sıra ultra geniş, telefoto ve 4,3x optik yakınlaştırma ve 200x dijital yakınlaştırma için 100 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip ek bir 200 MP periskop telefotoya sahip olacağı söyleniyor.

Peki sizin vivo X100 Ultra'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.