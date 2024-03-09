vivo'nun Gizemli Telefonu Performans Testinde! İşte Android'in Yeni Kralı

vivo, ürün ailesini genişletmeye ve dolaylı yoldan akıllı telefon pazarındaki payını büyütmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, yakın zamanda V30 Pro gibi iddialı modellerle karşımıza çıktı. Ancak Çinli üreticinin gelecek planları bu modelle sınırlı değil. Son bilgilere göre vivo, V2324HA model numarası altında yeni bir telefon geliştiriyor.

Üstelik bu telefon öyle herhangi bir giriş seviyesi ya da orta seviye ürün değil. Ortaya çıkan bir Geekbench skoru, dünyanın en güçlü telefonu olmasını beklediğimiz vivo X100S Pro modelinin sonunda ortaya çıktığını gösteriyor. İşte ayrıntılar...

Vivo X100S Pro'nun Özellikleri Sızdırıldı

vivo, akıllı telefon pazarındaki büyümesini sürdürüyor. Özellikle Asya pazarında çok etkili olan şirket, kısa süre önce Çin'deki en büyük üretici koltuğunu da rakiplerinden sökerek aldı. Elbette ki her büyük başarı gibi bu da tesadüf değil. Her bütçeye uygun telefonlar geliştiren şirket, bir süredir performans konusunda sınırları zorluyor.

Özellikle de X100 serisi ile AnTuTu ve Geekbench gibi tüm platformlarda yüksek puanlar alan şirket, en iyisini isteyen kullanıcılar için zirveye oynuyor. vivo X100S Pro olduğunu tahmin ettiğimiz V2324HA model numaralı cihaz ise bu stratejinin devam edeceğini gösteriyor.

Geekbench raporuna göre telefon, 3.4GHz Cortex-X4 çekirdeği, üç adet 2.85GHz Cortex-X4 çekirdeği ve dört adet 2.0GHz Cortex-A720 çekirdeğinden oluşan bir işlemci kullanıyor. GPU ise 1300 MHz hızında çalışan Immortalis-G720 MC12. Ne yazık ki bu henüz piyasada olan bir işlemci ile uyuşan bir mimari değil.

Ancak daha dikkatli inceleyecek olursak, serinin diğer modellerinde de kullanılan Dimensity 9300'ün geliştirilmiş bir versiyonu olduğunu söylemek mümkün. Sızıntılar da bunun Nisan ayında piyasaya sürülecek Dimensity 9300+ olduğunu iddia ediyor. Bu da Vivo X100S Pro'nun Nisan sonu veya Mayıs başında çıkabileceği anlamına geliyor.

Önceki sızıntılar, 100W kablolu hızlı şarj ve 5.000 mAh pil gibi bazı özellikleri de ortaya çıkarmıştı. Ancak pek çok farklı sızıntının olduğu sektörde hangisi gerçek hangisi değil söylemek oldukça zor. Kesin gözüyle bakabileceğimiz sızıntılar ise şimdilik sadece bunlar: