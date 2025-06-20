Bu Telefon Sadece 10 Dakikalık Şarjla Saatlece Kullanılabilecek!

Android akıllı telefon devi vivo, yakında X200 FE modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. X200 serisinin yeni üyesiyle ilgili şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak marka, vivo X200 FE için batarya ve kamera detaylarını paylaştı.

vivo X200 FE Batarya ve Kamera Özellikleri

Şirket daha önce yaptığı açıklamada modelin 6.31 inç boyutunda ekran, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla geleceğini duyurmuştu. Şimdi ise kamera özellikleri ve batarya kapasitesi, firmanın resmi web sitesi üzerinden açıklandı.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre vivo X200 FE, arka tarafında üç kameraya yer verecek. Bunlar sırasıyla 50 MP ana + 50 MP telefoto + 8 MP ultra geniş açı şeklinde. Ön taraftaki özçekim kamerasının özellikleriyse açıklanmadı.

Bununla birlikte cihaz, ZEISS Style Bokeh ve Çok Odaklı Portre (Multifocal Portrait) modlarını da destekleyecek. Portre modları şu şekilde olacak;

Manzara Portresi (23mm)

Anlatı Portresi (35mm)

Klasik Portre (50mm)

Portre (85mm)

Yakın Çekim Portresi (100mm)

Ayrıca vivo X200 FE, Yapay Zeka Resim Stüdyosu (AI Image Studio) ve Yapay Zeka Resim Genişletici (AI Image Expander) gibi özellikler sunacak. Bunlar kullanıcılara bir hayli kolaylık sağlayacak.

vivo X200 FE batarya kapasitesi ise 6500 mAh olacak. Markanın paylaştığı bilgilere göre telefon, tek şarjla 25.44 saat YouTube videosu izlemeyi veya 9.55 saat oyun oynamayı mümkün kılacak. Bu noktada 90W hızlı şarj desteğine sahip olacağını da belirtmek gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo X200 FE modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.