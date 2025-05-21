vivo X200 FE için Geri Sayım Başladı! O Ülkeden Onay Çıktı

vivo, merakla beklenen Android amiral gemisi X200 FE için geri sayımı başlattı. Son olarak yakın zamanda piyasaya sürülecek cihazın NBTC sertifikası görüntülendi. Peki bu ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar!

vivo X200 FE İçin Geri Sayım

Bilmeyenler için Tayland Ulusal Yayıncılık ve Telekomünikasyon Komisyonu veya kısa adıyla NBTC tarafından verilen sertifika, bir ürünün ülkede satışa sunulabilmesi için tüm yasal gereklilikleri karşıladığını gösteriyor. Şimdi bu onay vivo X200 FE için de alındı.

Daha önce Avrupa'da satışa sunulabilmesi için EEC sertifikası alan model, Malezya'daki SIRIM ve TUV gibi düzenleyeci kurumlardan da geçmişti. Buna göre küresel olarak piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.

Beklenen vivo X200 FE Özellikleri

Mevcut söylentilere göre cihaz, 6.31 inç boyutunda LTPO OLED ekranla gelecek. Bu ekran, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Ayrıca arka tarafında 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 50 MP periskop lensten oluşan üçlü kamera kurulumu yer alacak. Ön tarafta ise 50 MP çözünürlüğe sahip özçekim kamerası bizleri karşılayacak.

MediaTek Dimensity 9400e işlemcisinden güç alacak telefon, 6500 mAh kapasitesinde bataryadan beslenecek. Şarj hızı ise 90W olacak. Son olarak Android 15 tabanlı FunTouch OS 15 üzerinde çalışacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo X200 FE'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.