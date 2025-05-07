Küçük Ama Güçlü: vivo X200 FE İçin Kritik Gelişme! Neredeyse Tüm Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Geçtiğimiz ay vivo'nun küçük ekranlı X200 FE adlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu bu modelin neler sunacağı ise merak ediliyordu. Neyse ki vivo X200 FE özellikleri ve fiyatı kısa süre önce sızdırıldı. İşte detaylar!

Beklenen vivo X200 FE Özellikleri ve Fiyatı

Son gelen bilgilere göre cihaz, 6.31 inç boyutunda 1.5K çözünürlüğe sahip OLED ekranla gelecek. Bu ekranın 120 Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor.

Öte yandan MediaTek imzalı Dimensity 9300+ veya Dimensity 9400e işlemcisinden güç alacağı söyleniyor. Ayrıca telefonun ön tarafında 50 MP çözünürlükte özçekim kamerası yer alacakken, arka tarafında 50 MP ana kamera, 3x optik zoom destekli 50 MP telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunacak.

12 GB RAM + 256 GB depolama ve 16 GB RAM + 512 GB depolama seçenekleriyle karşımıza çıkacak cihaz, 90W hızlı şarj destekli 6500 mAh kapasiteli bir bataryadan güç çekecek.

Son olarak vivo X200 FE, 600 dolar ila 710 dolar arasında bir fiyatla piyasaya sürülecek. Model, Hindistan'da duyurulacak. Diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İddia edilen vivo X200 FE özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!