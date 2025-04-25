120 Hz Ekran, 90W Hızlı Şarj ve Dahası! Uygun Fiyatlı vivo X200 FE Ortaya Çıktı

vivo, bu haftanın başında X200 serisine X200s ve X200 Ultra modellerini ekleyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak görünen o ki şirketin planları bununla sınırlı değil. Yeni gelen bilgilere göre vivo, seriyi genişletmeye devam ediyor. vivo X200 FE adıyla anılan yeni modelin yolda olduğu ortaya çıktı. İşte X200 FE için ilk detaylar ve beklenen özellikleri!

vivo X200 FE Neler Sunacak?

Gelen bilgilere göre vivo X200 FE, 6.31 inç boyutunda, 1216 x 2640 piksel çözünürlüğünde LTPO OLED bir ekranla gelecek. Kenarları kavisli olacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızını destekleyecek.

MediaTek'in Dimensity 9400e işlemcisinden güç alması beklenen cihaz, 50 MP ana kamera ve 50 MP telefoto lense yer verecek. Ön taraftaysa 50 MP çözünürlüğe sahip özçekim kamerası bulunacak.

Öte yandan modelin 90W hızlı şarjdan güç çekeceği de iddialar arasında. Modelin Haziran sonu ya da Temmuz ayının başında piyasaya sürülmesi muhtemel. Uygun fiyatla satışa sunulacağı söyleniyor. Önümüzde birkaç ay olduğu için yeni bilgiler gelmeye devam edecektir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo X200 FE için beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.