vivo’dan Çifte Lansman! X200 FE ve X Fold 5 Tanıtım Tarihi Netleşti

Akıllı telefon pazarının önde gelen üreticilerinden vivo, ürün kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak şirket, yakında vivo X200 FE ve X Fold 5 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır iddialarla gündemden düşmeyen cihazların ne zaman tanıtılacağı netleşti. İşte vivo X200 FE ve X Fold 5 tanıtım tarihi!

vivo X200 FE ve X Fold 5 Tanıtım Tarihi

Tanıtım tarihine geçmeden önce beklenen özelliklere bakalım. İddialara göre X200 FE, 6.31 inç OLED ekrana sahip olacak. Bu ekran 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Ayrıca telefon MediaTek Dimensity 9300+ veya Dimensity 9400e işlemcisinden güç alacakken, 12 GB RAM + 256 GB ve 16 GB RAM + 512 GB şeklinde iki farklı opsiyonla satışa çıkacak.

Ön tarafında 50 MP özçekim kamerasına yer verecek modelin arka tarafında 50 MP ana + 3x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto + 8 MP ultra geniş açı kameralar bulunacak. Cihazın 6500 mAh batarya ve 90W hızlı şarjdan besleneceğini de belirtelim.

Diğer yandan X Fold 5’in ise 8.03 inçlik katlanabilir AMOLED ekran (2K+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı) ve 6.53 inçlik LTPO OLED kapak ekranına (120 Hz) yer vereceği söyleniyor. 6.000 mAh batarya ile birlikte 90W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteği sunacak telefon, Qualcomm'un güçlü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak.

16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla piyasaya sürülecekken, ayrıca arka tarafında 50 MP ana + 50 MP telefoto + 50 MP ultra geniş açı kameralardan oluşan üçlü kuruluma sahip olacak. Ön taraftaysa 32 MP özçekim kamerası bizleri karşılayacak.

Güvenilir bir kaynaktan gelen bilgiye göre vivo X200 FE ve vivo X Fold 5, 10 Temmuz'ta tanıtılacak. Aynı gün tüketicilerin karşısına çıkacak modeller, akıllı telefon dünyasında büyük ilgi görecek gibi görünüyor.

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