vivo'dan X200 Pro için Kritik Güncelleme

Akıllı telefon pazarının yükselen yıldızı vivo, X200 ailesi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bir süredir X200 Ultra sızıntıları ile gündeme gelen şirket, şimdi ise X200 Pro için kritik bir güncelleme yayınladı. Halihazırda Android tabanlı Funtouch 15 ile çalışan telefoun performansı ve güvenliği bu güncelleme ile artırıldı. İşte detaylar!

vivo X200 Pro için Yeni Güvenlik Güncellemesi Yayınlandı

Güncellemeler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bu sayede cihazlarımız; yeni özellikler kazanıyor, performansı artıyor ve daha güvenli hale geliyor. Şimdi ise benzer avantajlar sunan bir güncelleme vivov X200 Pro için yayınlandı. PD2405F_EX_A_15.0.9.23.W30 yapı numaralı 485 MB'lık güncelleme, sevilen model için pek çok avantaj sunuyor.

Güncelleme, telefondaki bazı bilinen güvenlik açıklarını kapatırken, cihazdaki uyumluluk ve bağlantı sorunlarını da ortadan kaldırıyor. Ayrıca pil ömrünün de bu güncelleme ile daha iyi hale geldiği şirketin iddiaları arasında. Buna ek olarak akıcılığın ve hızın arttığı da kullanıcılardan gelen bilgiler arasında.

Güncellemeyi yapmak da oldukça basit. vivo X200 Pro kullanıcılarının bunun için yapması gereken tek şey şu adımları takip etmek:

Ayarlar > Telefon Hakkında bölümüne gir.

Yazılım Güncellemeleri sekmesine dokun.

Güncellemeleri Kontrol Et butonuna bas.

Güncelleme varsa İndir ve Yükle seçeneğini seç.

Kurulum tamamlanınca telefon otomatik yeniden başlar.

Ancak vivo'nun güncelleme öncesinde bilgilerinizi yedeklemeniz konusunda siiz uyardığını hatırlatmakta fayda var. Eğer yedeklenmemiş bilgileriniz varsa bu şekilde onları koruyabilirsiniz.