vivo X200 Pro Mini Resmen Onaylandı: Peki Neler Sunacak?

vivo, 14 Ekim'de merakla beklenen X200 serisini kullanıcıların beğenisine sunacak. Son raporlar, Çinli üreticinin bu yıl seriye yeni bir üye dahil etmeyi planladığını gösteriyor. vivo X200 Pro Mini olarak isimlendirilecek akıllı telefon son olarak markanın üst düzey bir yöneticisi tarafından doğrulandı.

vivo X200 Pro Mini Yolda: Peki Neler Sunacak?

vivo'nun Başkan Yardımcısı ve Marka ve Ürün Stratejisi Genel Müdürü Jia Jingdong, Olimpiyat şampiyonu Zheng Qinwen'in yeni marka elçisi olduğunu duyurmak için Weibo'da bir gönderi paylaştı. Gönderinin detaylarına baktığımızda, paylaşımın uzun süredir iddialarla gündemden düşmeyen vivo X200 Pro Mini modeliyle yapıldığını görüyoruz.

Yöneticinin vivo X200 Pro Mini'yi dolaylı yoldan da olsa doğrulamasının ardından, sektörde sızıntılarıyla öne çıkan Digital Chat Station, akıllı telefonun teknik detaylarını gözler önüne seren bir paylaşım yaptı. Buna göre model, 1,5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,3 inçlik bir ekranla gelecek.

Cihazda kullanılacak işlemci MediaTek Dimensity 9400 olacak. Bununla birlikte, üç adet 50 Megapiksellik sensörden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ana sensörün 1/1,28 inç boyutuna ve f/1,57 diyafram açıklığına sahip bir Sony IMX06C lensi kullanacağı belirtiliyor.

Bunlara ek olarak, Samsung JN1 ultra geniş açı ve 70 mm odak uzaklığına ve f/2,57 diyafram açıklığına sahip Sony IMX882 periskop sensörü bizleri karşılayacak.