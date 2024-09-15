16 GB RAM ve Dimensity 9400: vivo X200 Pro Performans Testinde!

14 Ekim'de tanıtılması beklenen vivo X200 modelleri için artık geri sayım başladı. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek ortaya çıkan söylentilerin ortak noktası fiyat performans konseptini benimseyecekleri yönünde. Son raporlar ise serinin en güçlü X200 Pro modelinin performans testlerinde göründüğünü gösteriyor.

vivo X200 Pro Geekbench Skoru Belli Oldu

vivo X200 Pro, V2419A model numarasıyla Geekbench testlerine girdi. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.531 ve çok çekirdekli testlerden ise 6 bin 168 puan almayı başardı. Bununla birlikte, cihazın bazı özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulanmış oldu.

Ürüne güç verecek işlemci MediaTek Dimensity 9400 olacak. Dahası, testlere sokulan prototipin 16 GB RAM'e sahip olduğunu belirtelim. Ancak lansman sırasında daha farklı bellek opsiyonlarının da tanıtılma ihtimalini akıllardan çıkarmamak önemli.

Modelin beklenen teknik özellikleri ise şöyle;

Özellik Detaylar İşlemci MediaTek Dimensity 9400 SoC CPU 1x Cortex-X5 3.63 GHz, 3x Cortex-X4 2.80 GHz, 4x Cortex-A725 2.10 GHz RAM 16 GB Ekran Kavisli 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı Kamera 200 MP periskop telefoto lens, 50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş lens Batarya 6000mAh Şarj Desteği 90W hızlı şarj Suya Dayanıklılık IP68 veya IP69 Ekstra Özellikler Gelişmiş X-eksen motoru, kablosuz şarj desteği

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