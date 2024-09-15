16 GB RAM ve Dimensity 9400: vivo X200 Pro Performans Testinde!

vivo X200 Pro, V2419A model numarasıyla Geekbench testlerine girdi. Peki, akıllı telefon kullanıcılara neler sunacak?

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

14 Ekim'de tanıtılması beklenen vivo X200 modelleri için artık geri sayım başladı. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek ortaya çıkan söylentilerin ortak noktası fiyat performans konseptini benimseyecekleri yönünde. Son raporlar ise serinin en güçlü X200 Pro modelinin performans testlerinde göründüğünü gösteriyor.

vivo X200 Pro Geekbench Skoru Belli Oldu

vivo X200 Pro, V2419A model numarasıyla Geekbench testlerine girdi. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.531 ve çok çekirdekli testlerden ise 6 bin 168 puan almayı başardı. Bununla birlikte, cihazın bazı özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulanmış oldu.

Ürüne güç verecek işlemci MediaTek Dimensity 9400 olacak. Dahası, testlere sokulan prototipin 16 GB RAM'e sahip olduğunu belirtelim. Ancak lansman sırasında daha farklı bellek opsiyonlarının da tanıtılma ihtimalini akıllardan çıkarmamak önemli.

Modelin beklenen teknik özellikleri ise şöyle;

Özellik Detaylar
İşlemci MediaTek Dimensity 9400 SoC
CPU 1x Cortex-X5 3.63 GHz, 3x Cortex-X4 2.80 GHz, 4x Cortex-A725 2.10 GHz
RAM 16 GB
Ekran Kavisli 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı
Kamera 200 MP periskop telefoto lens, 50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş lens
Batarya 6000mAh
Şarj Desteği 90W hızlı şarj
Suya Dayanıklılık IP68 veya IP69
Ekstra Özellikler Gelişmiş X-eksen motoru, kablosuz şarj desteği

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