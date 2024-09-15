16 GB RAM ve Dimensity 9400: vivo X200 Pro Performans Testinde!
vivo X200 Pro, V2419A model numarasıyla Geekbench testlerine girdi. Peki, akıllı telefon kullanıcılara neler sunacak?
14 Ekim'de tanıtılması beklenen vivo X200 modelleri için artık geri sayım başladı. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek ortaya çıkan söylentilerin ortak noktası fiyat performans konseptini benimseyecekleri yönünde. Son raporlar ise serinin en güçlü X200 Pro modelinin performans testlerinde göründüğünü gösteriyor.
vivo X200 Pro Geekbench Skoru Belli Oldu
vivo X200 Pro, V2419A model numarasıyla Geekbench testlerine girdi. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.531 ve çok çekirdekli testlerden ise 6 bin 168 puan almayı başardı. Bununla birlikte, cihazın bazı özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulanmış oldu.
Ürüne güç verecek işlemci MediaTek Dimensity 9400 olacak. Dahası, testlere sokulan prototipin 16 GB RAM'e sahip olduğunu belirtelim. Ancak lansman sırasında daha farklı bellek opsiyonlarının da tanıtılma ihtimalini akıllardan çıkarmamak önemli.
Modelin beklenen teknik özellikleri ise şöyle;
|Özellik
|Detaylar
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 9400 SoC
|CPU
|1x Cortex-X5 3.63 GHz, 3x Cortex-X4 2.80 GHz, 4x Cortex-A725 2.10 GHz
|RAM
|16 GB
|Ekran
|Kavisli 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı
|Kamera
|200 MP periskop telefoto lens, 50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş lens
|Batarya
|6000mAh
|Şarj Desteği
|90W hızlı şarj
|Suya Dayanıklılık
|IP68 veya IP69
|Ekstra Özellikler
|Gelişmiş X-eksen motoru, kablosuz şarj desteği
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