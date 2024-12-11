vivo X200 serisi, geçtiğimiz Ekim ayında Çin'de düzenlenen bir lansmanda tanıtıldı. Hemen ardından ise Kasım ayında düzenlenen bir global lansman ile merakla beklenen telefonlar, teknoloji tutkunları ile buluşmak için yola çıktı. Ancak, görünüşe göre vivo X200 modelleri, eğer Çin'den almıyorsanız çok cep yakacak. İşte detaylar!

Vivo X200 Serisi'nin Fiyatı Açıklandı: Çin'den Almıyorsanız Cep Yakacak

Global lansmanın ardından çeşitli pazarlarda kendine yer bulmaya başlayan vivo, X200 serisinin Hindistan lansmanını duyurdu. Ancak 12 Aralık 2024 tarihindeki etkinlikten önce şirketin merakla beklenen amiral gemisi modelleri için belirlediği fiyat ortaya çıktı. X200 serisi, Çin’de 4.300 Yuan yani yaklaşık 591 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmüştü.

Hindistan versiyonu, 65.999 INR yani yaklaşık 777 dolardan satışa sunulacak gibi görünüyor. Bu da Hindistan fiyatının Çin’e kıyasla oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Her ne kadar ilk etapta bu durum bizi etkilemiyor gibi görünse de Hindistan'da uygulanacak politikanın olası Türkiye lansmanında da devrede olacağını söylemek mümkün.

777 dolar değerindeki bir telefon, güncel kur olan 34,87 üzerinden hesaplandığında Türkiye'de yaklaşık 27.094 TL'ye gelecektir. Elbette ki satış fiyatını bulmak için vergileri de eklememiz gerek. Vergiler dahil edildiğinde, 777 dolarlık bir telefonun Türkiye'deki fiyatı yaklaşık 59.011 TL olur.

Eğer Türkiye'ye Çin fiyatı üzerinden gelecek olsaydı vergiler dahil satış fiyatı 44.885 TL olacaktı. Elbette ki bu serinin başlangıç modeli için geçerli.