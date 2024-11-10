Çin'de Satış Rekorları Kıran Vivo X200 Serisinin Küresel Pazara Ne Zaman Geleceği Ortaya Çıktı

Vivo'nun geçtiğimiz haftalarda ilk kez piyasaya sürdüğü yeni amrial gemisi akıllı telefon serisi Vivo X200 ile iligli önemli bir gelişme yaşandı. Sektörel kaynaklar anavatanı Çin'de satış rekorları kıran yeni serinin küresel pazar için lansman tarihini gün yüzüne çıkardı. Detaylar haberde.

Vivo X200 Serisi 22 Kasım'da Küresel Pazara Ayak Basacak

Geçtiğimiz haftalarda satışa sunulmasıyla birlikte şirket tarihinin en çok hasılat yapan akıllı telefon serisi olarak tarihe geçen Vivo X200 serisi için küresel pazar sesleri git gide yükseliyor. Son olarak sektörel kaynaklardan edinilen yeni bilgiler, merakla beklenen cihazların global lanmsan tarihini gözler önüne serdi.

Paylaşılan bilgilere göre yeni Vivo X200 serisi, 22 Kasım tarihinde küresel pazara ilk adımını atacak. Şirketin büyük bir satış potansiyeline sahip olduğunu düşündüğü yeni seri, Vivo X200, X200 Pro ve X200 Pro Mini modellerini kapsayacak. Cihazların ilk olarak ABD ve Avrupa bölgesinde görücüye çıkması, 22 Kasım'ı takip eden günlerde ise ülkemizde satışa sunulması bekleniyor.

Peki siz yeni Vivo X200 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni telefonlar, Türkiye'de iyi satışlar yakalayabilir mi? Yorumlarda buluşalım...