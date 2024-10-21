Vivo X200 Serisi Satışlarıyla Akıllı Telefon Pazarının Altını Üstünü Getirdi: İlk Günden Şirketin Hasılat Rekorunu Kırdı!

Vivo'nun uzun bir süredir beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Vivo X200, nihayet geçtiğimiz günlerde satışa çıktı. Şirketin yeni canavarları, raflardaki yerini aldığı ilk günden itibaren akıllı telefon pazarını adeta alt üst etti. Detaylar haberde.

Vivo X200 Serisi, Satışa Çıktığı İlk Günlerde Şirketin Hasılat Rekorunu Kırdı!

Çin merkezli teknoloji devi Vivo'nun en yeni amiral gemisi serisi Vivo X200, piyasaya oldukça hızlı bir giriş yaptı. Yeni telefonlar, henüz ilk günlerden şirketin diğer modellerine kıyasla önemli bir satış başarısı yakaladı. Öyle ki yeni seri, satışa sunulduğu ilk gün tüm satış kanallarından 2 milyar yuan’ın (yaklaşık 281 milyon dolar) üzerinde satışa ulaşarak şirket tarihindeki tüm hasılat rekorlarını kırdı.

Üstelik bu satış rakamlarının sadece bugün satışa sunulan iki modelden elde edildiğini belirtmek gerek. Şuanda satışa sunulan ana model Vivo X200 ve X200 Pro, sırasıyla yaklaşık 605 dolar ve 746 dolarlık başlangıç fiyatına sahip. Serinin diğer modeli X200 Pro Mini modelinin de 25 Ekim'de satışa çıkacağını söyleyelim.

Peki Vivo X200 serisi, şirket adına nasıl bu denli büyük bir satış başarısıa imza attı? Uzmanlar serinin MediaTek'in en yeni işlemcisi Dimensity 9400'den güç alması ve Zeiss iş birliğiyle son teknoloji kameralara sahip olmasının kullanıcıları cezbettiğini belirtiyor.

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