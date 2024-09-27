vivo X200 İçin Geri Sayım: Tasarımı Resmen Doğrulandı!

Vivo, 14 Ekim'de piyasaya sürmeye hazırlandığı X200 serisi için geri sayıma geçti. Bugüne dek telefonlarla ilgili pek çok sızıntı ortaya çıkarken, tanıtımın yaklaşmasıyla şirket yetkililerinden de bilgiler gelmeye başladı. Son olarak, vivo'nun üst düzey yöneticilerinden Han Boxiao, vivo X200'ün tasarımı ve renk seçeneklerini paylaştı.

vivo X200 Kullanıcılara Neler Sunacak?

Han Boxiao tarafından yapılan paylaşıma baktığımızda, vivo X200'ün geçmiş sızıntılarla doğru orantılı bir şekilde dairesel bir kamera kurulumuyla geleceğini söyleyebiliriz. Burada 50 Megapiksel Sony IMX921 ana kamera, 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş açı lens ve 50 Megapiksel Sony IMX882 periskop telefoto kameranın mevcut olması bekleniyor.

Akıllı telefon, mavi ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Şu an için açıklanmamış olsa da lansmanda farklı opsiyonların duyurulması kuvvetle muhtemel. Cihazda MediaTek Dimensity 9400 işlemcisi kullanılacak. 3 nm mimariyle üretilen bu yonga seti, 1x 3.4 GHz Cortex-X5, 3x 3 GHz Cortex-X4 ve 4x 2.3 GHz Cortex-A720 çekirdeklerine ev sahipliği yapacak.