Yılın Telefonu Olması Beklenen vivo X200 Ultra'dan Kötü Haber Geldi

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticisi vivo, bir süredir X serisi telefonlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Şirketin bu serideki bir sonraki modelinin ise vivo X200 Ultra olması bekleniyor. Ancak Çinli akıllı telefon üreticisinden "en iyisini" isteyen kullanıcıları üzen haber geldi. İşte detaylar!

vivo X200 Ultra'yı Satın Alamayacaksınız

MKBHD'nin yılın telefonları ödüllerinde de pek çok kategoride adını andığı vivo X200 serisi şu an ülkemizde satılmasa da global pazarda erişilebilir durumda. Ancak iddialar doğruysa bu durum vivo X200 Ultra için geçerli olmayacak.

Buna göre vivo X200 Ultra, sadece Çin'de satılacak. Elbette ki bu duurm resmi bir açıklama ile doğrulanmış değil. Bu nedenle hala bir umut var. Ancak Çinli akıllı telefon üreticilerinin geçmişte de bazı premium ve pahalı modellerde bunu yaptığını gördük.

Bu nedenle vivo X200 Ultra'nın da Çin'e özel olması şaşırtıcı olmaz. Elbette ki bu cihazları ülkemizde de "bazı kaynaklar" aracılığı ile bu telefonları da temin etmek mümkün. Ancak bu durumda herhangi bir garanti kapsamı olmayacağını belirtmekte fayda var.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz halihazırda Android'in zirvesi olarak kabul edilen vivo X200 serisinin en yeni üyesi olacak olan X200 Ultra'yı satın alır mıydınız? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın.