Vivo X200 Ultra, Bu Aksesuarlarıyla Profesyonel Kameralardan Farksız Olacak!

Vivo, 21 Nisan’da Çin’de gerçekleştireceği lansman etkinliğiyle birlikte başta X200 Ultra olmak üzere birkaç yeni modelini gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket son olarak yalnızca X200 Ultra kullanıcılarına özel olarak tasarlanan yeni bir aksesuarın da telefonla birlikte tanıtılacağını duyurdu.

Şirket, kısa bir süre önce sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda yeni cihaz için oldukça kapsamlı özelliklere sahip bir kamera kiti geliştirdiklerini açıkladı.

Vivo X200 Ultra, Özel Bir Kamera Kitiyle Geliyor

Vivo’nun Ürün Müdürü Hano Boxiao'nun, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla yeni amiral gemisi için geliştirilen kamera kitinin tasarımını ve temel özelliklerini açıkladı. Hano'ya göre, yeni aksesuar, USB Type-C girişi sayesinde düşük gecikmeyle hızlı ve istikrarlı bir bağlantı sunacak.

Cihazın 2.300 mAh kapasiteli bataryası ise dış mekanda uzun süreli çekimlerde ek enerji avantajı sağlayacak. Ayrıca aksesuarla birlikte gelen özel tripot, cihazı sabit tutarak dik açılarda çekimi kolaylaştıracak. Kitin ön yüzünde yer alan özel video kayıt düğmesi ise tek bir dokunuşla anında video çekimine başlamayı mümkün kılacak.

Estetik anlamda da klasik fotoğraf makinelerini andıran retro bir tasarıma sahip olan aksesuarın, farklı renk alternatifleriyle sunulacağı bildiriliyor. Konforlu taşıma deneyimi sunmak adına omuz askısıyla beraber satılacak kamera kitinin henüz açıklanmayan ve kamera tutkunlarını oldukça sevindirecek sürpriz bir özelliği de bünyesinde barındırdığı ifade ediliyor.

Vivo, Yeni Telefonunu 'Görüşme Yapabilen Bir Kamera' Olarak Nitelendiriyor

Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar, Vivo X200 Ultra'nın kamera alanında devrimsel özelliklerle geleceğini gösteriyor. Öyle ki Vivo Ürün Başkan Yardımcısı Huang Tao, yaklaşmakta olan modeli “görüşme özelliği olan akıllı bir kamera” olarak nitelendiriyor. İddialar, şirketin yeni amiral gemisinin, özellikle arka kamera sistemiyle epey dikkat çekeceği yönünde.

Aktarılanlara göre, cihazın kamera kurulumunda optik görüntü sabitleme destekli 50 MP Sony LYT-818 ana sensör, aynı çözünürlükte ultra geniş açılı bir lens ve OIS destekli 200 MP Samsung HP9 periskop telefoto kamera yer alacak.

Video kabiliyetleri açısından da iddialı olan X200 Ultra, 10-bit Log formatında saniyede 60 kare hızla 4K çözünürlükte kayıt yapabilecek. Ayrıca 120 fps’de sinematik 4K video çekim desteği de cihazda sunulacak. Telefonun sağ tarafında bulunan fiziksel Action Button sayesinde anlık kamera kontrolü de oldukça kolay hale geliecek.

Peki siz yeni Vivo X200 Ultra'nın kamera kiti ve özellikleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...